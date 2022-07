MS superbiků zavítá do Mostu. König chce doma ukázat zrychlení

Má před sebou nejatraktivnější závody sezony. Mistrovství světa superbiků zavítá o víkendu do Mostu a Oliver König chce být vidět. Na domácí trati vjede poprvé jako člen královské třídy. „Je to jediná trať ze šampionátu, na které jsem jezdil předtím s litrovou motorkou. To by měla být pro mě výhoda oproti jiným okruhům v kalendáři,“ prohlásil český jezdec z týmu Orelac Racing.