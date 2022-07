König se měsíc po operaci zlomené klíční kosti zapojí do MS superbiků

Jen měsíc po operaci zlomené klíční kosti se motocyklový jezdec Oliver König postaví na start dalšího závodu mistrovství světa superbiků. Jediný český pravidelný účastník seriálu se chce o víkendu představit na okruhu Donington Park ve Velké Británii. "Cítím se dobře. Překvapilo mě, jak se to rychle zotavuje. Už jsem se dokonce na motorce svezl," uvedl König. Zranil se v závěru dvoudenního testování na mosteckém okruhu, když dostal takzvaného "highsidera". "Po cvičení nebo po jízdě bolí nejvíce okolí kosti. S prášky proti bolesti bych to ale měl zvládnout," podotkl dvacetiletý motocyklista.

König si ani bezprostředně po pádu a operaci nepřipouštěl, že by v pátém závodě MS chyběl. Začal rychle cvičit a rehabilitovat. Po týdnu už dokázal udělat i klik. "Když jsem to týmu ukazoval, nemohli tomu uvěřit. Myslím, že jsou překvapení, v jaké jsem kondici. Mám z toho radost, protože jsem dřel, abych Anglii zvládl odjet," uvedl člen týmu Orelac Racing.

Maximem pražského rodáka v letošní sezoně je 17. místo ze sprintu v Estorilu, stále tak čeká na premiérový bodový zisk v MS. Nulu se pokusí odmazat v Donington Parku.

"Trať je rychlá, jsou tam i technické pasáže. Co jsem koukal, tak počasí taky nevypadá špatně, protože na vodě by se mi po tom zranění jezdit nechtělo," uvedl König, jenž se nechce vymlouvat na zranění. "Rozhodně to nechci jen důstojně odjet. Bude to můj pátý letošní závodní víkend v superbicích, všichni chtějí vidět progres," dodal.