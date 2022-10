Českého mladíka čeká závod před očima Márqueze. Chci vyhrát, nebojí se Durdis

Teprve jedenáctiletého motocyklového závodníka Romana Durdise čeká tento týden závod MiniGP, ve kterém se představí nejlepší jezdci na světě do čtrnácti let. Svěřenec bývalého elitního závodníka Lukáše Peška se navíc představí také elitním týmům z MotoGP, protože juniorský závod se pojede v rámci Velké ceny Valencie.

Na průběh čtvrtečního závodu budou dohlížet i manažeři těch nejlepších světových týmů a dost možná také současné hvězdy v čele s Marcem Márquezem a Fabiem Quartararem, který je jedním z ambasadorů MiniGP.

“Byl bych nadšený, kdybych měl možnost potkat právě s Márquezem a Quartararem,” vyjmenovaná Durdis své oblíbené jezdce, kteří pojedou na stejném okruhu jen o pár desítek hodin později v rámci posledního závodu sezony MotoGP.

Prvním krokem na dlouhé a velmi těžké cestě na úroveň svých oblíbenců by byl pro rodáka z Mostu případný úspěch ve Valencii v závodě do 160 cm³. “Pokud by byl Roman ve Valencii úspěšný, tak by o sobě dal vědět manažerům velkých týmů. Potom už to bude jenom na něm, jak svůj talent a pozici rozvine,” říká Pešek.

Durdis, který většinu roku trénuje a závodí v Itálii, se do závodu kvalifikoval poté, co neměl v letošním šampionátu středoevropských zemí konkurenci. Vždyť z osmi závodů, do kterých nastoupil, byl hned sedmkrát na pódiu s tím, že hned pětkrát vyhrál.

A sebevědomí mu nechybí ani před dosud jeho největším závodem. “Moc se těším, protože konečně uvidím, jak na tom jsem v porovnání s těmi nejlepšími. Rád bych vyhrál, ale bedna by byla taky super,” nebojí se mladý závodník.

O kvalitě svého svěřence nepochybuje ani Pešek, pro kterého by byl obrovský úspěch i umístění mezi nejlepšími pěti jezdci závodu. Sám bývalý skvělý závodník v minulosti trénoval také další velký příslib českého motorsportu Olivera Königa.

“Roman je už v jedenácti letech z pohledu jezdeckých schopností na úrovni, na které byl Oliver ve čtrnácti, takže je to opravdu velký talent, který u nás nemá konkurenci,” vysvětluje Pešek, který po konci jezdecké kariéry ve své akademii piplá české naděje.

Čtvrteční závod v konkurenci nejlepších jezdců z Evropy, Ameriky, Asie a Austrálie podle Peška také ukáže, na čem budou muset společně zapracovat. “Vždycky mu říkám, že je to pořád jenom trénink. Závody začínají až od patnácti, takže má před sebou čtyři roky, během kterých má dost prostoru na další vývoj,” dodává český jezdec, který se na té nejvyšší úrovni udržel více než deset let.