Staněk bojuje ve formuli 2: Naučil jsem se pitstopy. Když nebudou výsledky…

Máte za sebou první tři závody ve formuli 2. Jste zatím spokojený?

„Když se na to podívám výsledkově, není to nic moc. Aktuálně mám nula bodů, což je docela špatné. Udělal jsem nějaké hloupé chyby, ale bylo tam i pár kiksů ze strany týmu - v druhém závodě v Džiddě jsem pokazil kvalifikaci já, v Austrálii mě zase tým nedokázal vypustit do čistého kola, takže jsem do závodu startoval ze zadních řad. Nicméně jsem si jistý, že tam, kde aktuálně s Clémentem (týmový kolega Clément Novalak) jezdíme, určitě nepatříme. Věřím, že v blízké době začneme bojovat i o bodované příčky. Snad už jsme si už vybrali všechnu smůlu a půjde to teď výkonnostně nahoru. Vlastně ani nemám jinou možnost.“

Nemáte jinou možnost?

„Pokud nebudou výsledky, tak se nemáme o čem bavit a můžu to na konci sezony zabalit. Můj hlavní sponzor je sice můj táta, ale přistupuje k tomu stejně jako kterýkoliv jiný sponzor. Nemáš výsledky, nedáme ti peníze. Musím tedy začít bodovat a ukázat, že patřím mezi nejlepší nováčky, kterých je tam letos opravdu dost.“

Do jaké míry ve formuli 2 záleží na monopostu, když auta všech jezdců musí být identická?

„Naše auta jsou sice úplně stejná, ale každý tým pracuje jinak s nastavením. To dělá strašně moc. Záleží například na nastavení aerodynamického křídla, tlaku pneumatik…je tam toho spousta. Pokud se všechno dobře nastaví a skombinuje, udělá to klidně půl vteřinový rozdíl. Tomu, aby formule byla co