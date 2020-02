Laura Kennyová: zlomená lopatka? Nezájem. Hvězda ignoruje bolest | iSport.cz

Když na Světovém poháru v kanadském Miltonu na konci ledna Laura Kennyová přeletěla přes řidítka a zlomila si lopatku, její vyhlídky pro Tokio se začaly hroutit. Čtyřnásobná olympijská vítězka z omnia a týmové stíhačky se dostala do péče chirurgů a měla přijít o mistrovství světa, kde se rozhoduje o olympijských nominacích. Jenže sen o dalších triumfech pod pěti kruhy převládl nad obavou o vlastní zdraví.

„Byla jsem u doktorů a oznámili mi, že mě čeká operace a účast na olympiádě je ze hry. Odpověděla jsem, že děkuju, ale operace není nic pro mě,“ prohlásila cyklistka pro BBC. „Zdrželo by mě to o dva týdny. Druhá možnost byla zkusit nechat lopatku srůst a to jsem udělala.“

Od pádu uplynuly tři týdny. Rameno rozhodně není v pořádku, přesto se anglická hvězda chystá na světový šampionát. Jen nepojede všechny disciplíny, které by chtěla. V Tokiu totiž chtěla kromě omnia a týmové stíhačky (které ovládla v letech 2012 a 2016) jet i madison (závod dvojic), který se do programu vrací. A to minimálně na MS v Berlíně nepůjde.

„Rameno bolí mnohem míň, než jsem si myslela. Jsem schopná jet na kole, ale nezvládám technické prvky, které jsou potřeba v madisonu. Nějak zvládnu i pevný start, ale je to hrozně pomalé, to mě zas vyřazuje z týmové stíhačky,“ uznává.

Z původní trojice disciplín tak prozatím zůstává jen oblíbené omnium, které pro bolavé rameno není tak náročné. Ve zbývajících disciplínách sice je možná změna, ale pokud se třeba v madisonu dvojice Elinor Barkerová a Neah Evansová sladí, bylo by pro trenéry riskantní nominaci měnit.

Jeden comeback už přitom 27letá Kennyová za sebou má. V únoru 2018 začala závodit jen šest měsíců poté, co se jí narodil syn Albie. Jeho otec není nikdo jiný než další dráhový cyklista Jason Kenny, který má doma dokonce 7 olympijských medailí, z toho 6 zlatých.

V nominaci na mistrovství světa jsou oba a Laura má v plánu svého může v olympijské bilanci vyrovnat, možná i překonat, zdravotním problémům navzdory. „Nejsem hloupá, vím, že je to zlomená kost. Ale jestli budu moct jet, pojedu.“