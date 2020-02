Judista Klammert bral olympijské body: Konečně jsem to rozjel | iSport.cz

Tyhle body už hodně potřeboval. David Klammert se v kategorii do 90 kilogramů v Düsseldorfu prodral přes tři soupeře do čtvrtfinále, pak dvakrát prohrál, ale sedmým místem se v našlapané olympijské kvalifikaci udržel na dobré straně žebříčku.

„Je to pro mě velmi cenné, v poslední době se mi moc nedařilo a začínal jsem být v olympijské kvalifikaci v těžké situaci,“ oddechl si Klammert.

V Düsseldorfu začal třemi výhrami, přičemž přešel přes dva těžké protivníky. Mongolec Gantulga ho předtím dvakrát porazil a ve třetím kole ho čekal Rus Michail Igolnikov, předloňský evropský šampion, kterému se v Düsseldorfu tradičně daří – předloni tam vyhrál, před rokem byl třetí.

Bral jsem to tak, že to do něj pustím, jen tak ho můžu porazit,“ líčil Klammert. „Prohrával jsem na wazari, ale v půlce zápasu jsem zariskoval na tělo a vyšlo to, zalomil jsem ho a udržel.“

Až ve čtvrtfinále Klammertovo tažení zastavil Kubánec Ivan Felipe Silva Morales, nasazená jednička. V boji o bronz se pak pětadvacetiletý reprezentant pral s Gruzíncem Bekou Gviniašvilim.

„Šli jsme vyrovnaně. V půlce zápasu nastala sporná situace, šel jsem do techniky, zkoušel mě kontrovat a u toho jsem ho hodil. Myslím, že to měl být ippon pro mě, ale rozhodčí to zrušili,“ vyprávěl Klammert. „Nemá cenu se vymlouvat na rozhodčí, měl jsem ještě půlku zápasu, takže jsem měl dost šancí vyhrát. Ale upadl jsem z jedné situace na wazari a už to nedohnal. Jsem rád, že i s takovými top judisty umím chodit vyrovnané zápasy.“

Za dělené sedmé místo inkasoval český reprezentant 260 bodů do olympijského žebříčku, ve kterém posílil svou postupovou pozici. Klammert je zatím v žebříčku své váhové kategorie na 24. místě a v redukovaném pořadí je tak na posledním postupovém místě. Šance na olympiádu mají ale díky kontinentálním kvótám i judisté na dalších místech.

Klammert si pochvaluje, že se na jeho formě projevil dlouhý pobyt ve východní Asii, kde koncem minulého roku absolvoval několik turnajů světové série i tréninkových kempů.

„Cítil jsem se dobře. Mám fakt hodně natrénováno, protože se teď konala spousta kempů, příprava byla těžká. Jsem rád, že jsem ty dva měsíce v Asii dokázal prodat na žíněnce na tak velkém turnaji,“ vyprávěl. „Konečně jsem to rozjel. Ale je třeba neusnout na vavřínech, tvrdě pracovat a příště se probojovat třeba o zápas dál, do finálových bloků.“

Klammert se dostává do formy v pravý čas, protože už první květnový víkend se v pražské O2 areně koná očekávané mistrovství Evropy.