Dívka, co se pere s kluky. Naděje českého juda zazářila v Tel Avivu | iSport.cz

Stála proti ní finalistka nedávného Grand Slamu v Brasílii, prohrávala na wazari. Renata Zachová se ale nedala, Brazilku Alexii Castilhosovou technikou curikomi goši povalila na záda a pak v euforii dvakrát vyskočila s radostně zaťatými pěstmi.

„Od rána jsem se cítila úplně skvěle, šla jsem se prostě prát a užít si to na tatami, nepřemýšlela jsem o tom, jak by to mohlo dopadnout,“ líčila Zachová. „Ani nevím, že jsem první, kdo získal medaili na Grand Prix, toho si vážím.“

O téhle devatenáctileté dívce ještě uslyšíte. Před dvěma lety se v pouhých sedmnácti letech stala vicemistryní Evropy v kategorii do 23 let. A také v Tel Avivu patřila ve své váze k nejmladším závodnicím. Na cestě za životním bronzem porazila čtyři soupeřky, jen ve čtvrtfinále prohrála s první nasazenou Němkou Trajdosovou.

ME v judu v Praze (1.-3. května) INSTAGRAM: @czechjudo FACEBOOK: facebook.com/czechjudo

Poté v opravách zvládla nejdelší zápas turnaje, v kterém porazila domácí Paz Liebelovou až v šesté minutě prodloužení.

„Zúročila jsem tady výbornou přípravu, která proběhla bez problémů a podle plánů, strávili jsme hodně času v Japonsku,“ pochvalovala si Zachová.

Rodačka z jihočeské vesnice Svatý Jan nad Malší se judu věnuje od sedmi let, kdy se sportem začala v Českých Budějovicích.

„Mamka našeho spolužáka řekla naší mamce o judu, a tak nás rodiče přihlásili do SK Judo České Budějovice. Mohla jsem se tam poprat i s klukama, a nikdo mi za to nevynadal,“ líčila Zachová pro web svého sponzora Partners.

Je to ambiciozní dívka, která chce ve svém sportu něco dokázat. Svůj ultimátní cíl si ujasnila při sledování olympiády v Londýně v roce 2012.

„Moc se mi to líbilo. Hned jsem si řekla, že by to byl moc krásný pocit něco takového zažít a třeba vyhrát. A tak jsem se ve 12 letech rozhodla, že tam v budoucnu nesmím chybět. A udělám všechno pro to, aby to tak bylo,“ uvedla Zachová.

A nejsou to prázdná slova. V kariéře jde stále dopředu, klíčovým zlomem byl pro ni před čtyřmi lety přechod do mládežnického vrcholového střediska v Olomouci k trenérovi Jiřímu Štěpánovi.

„Nejde o to, kolikrát na své cestě upadneš a kolik ran dostaneš, ale o to kolik ran uneseš, a přesto se vždy znovu zvedneš a pokračuješ. Jenom tak se vítězí,“ zní její motto.