Krpálek o další zlato za rok: Byla by to blbost! Chce aspoň ME v Praze | iSport.cz

Olympiáda v Tokiu se odkládá! Hry budou kvůli pandemii až za rok VŠECHNA VIDEA ZDE

„Já jsem už víceméně očekával, že tohle nastane. Nemyslím si, že by bylo úplně dobré letos pořádat olympiádu, když je takováhle situace nejenom u nás, ale v celém světě. Že to odložili o rok, je nejlepší, co mohli udělat. Kdyby to odkládali o dva, tři, čtyři měsíce, nakonec by se to mohlo posouvat dál. Nikdo nemůže vědět, jestli se to za čtyři měsíce dá do normálu.“

Jak jste se zprávu dozvěděl?

„Začalo mi psát a volat spoustu lidí. Myslím, že je to asi nejlepší, co mohlo nastat. Na prvním místě je zdraví. Pokud by nikdo nemohl zaručit, že zdraví tam bude stoprocentní, určitě by byla blbost, aby se olympiáda konala.“

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE>>>

Nejste trochu smutný, naštvaný?

„Už jsem to tušil. Budou to týdny, co jsem si myslel, že olympiáda bude pravděpodobně odložená. Samozřejmě jsem do poslední chvíle doufal… Ale všichni asi už věděli, že se to konat nemůže. Samozřejmě, člověk se na to chystá, nám běží druhým rokem kvalifikace, máme ji skoro hotovou a teď se dozvíme, že se to o rok posune. Na jednu stranu jsme zklamaní, na druhou stranu jde o zdraví lidí, to je na prvním místě.“

Co se podle vás stane s pražským mistrovstvím Evropy? Původně se měl turnaj konat první květnový víkend, v současnosti je odložen na konec června…

„Pravděpodobně dojde k tomu, že i Evropa se bude muset posunout. Aby se konala v červnu… Myslím, že je to brzo. Ani stát to nepovolí, aby sem najela celá Evropa. Byl bych rád, kdyby ta situace ve světě dala do kupy a šampionát se mohl konat. Rozhodně chci, aby se šampionát konal. Když jsme letos přišli o olympiádu, chtěl bych mít aspoň jeden vrchol. O to víc bych se mohl připravit na tu Evropu.“

Jak současnou situaci, kdy sportovci nemohou trénovat, zvládáte?

„Člověk tráví trochu času s dětmi. V sezoně furt někde cestuje. Teď s nimi trávím až možná moc času. (smích) Co doma vyvádí, skáčou po hlavě, je to trošku divočina. Ale opravdu si to užívám. Doháním restíky na baráku, různé věci, na které jsem se tlačil dlouhou dobu. Teď jsem si pěkně sepsal seznam všech věcí a postupně to dělám. Včera jsem lezl po střeše, dával jsem tam anténu. Čeká mě dodělání zahrady…“