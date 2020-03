Olympiáda 2021 | Legendární Hašek se diví odkladu OH už teď: Proč s tím ještě nepočkali? | iSport.cz

Sportovní dění bedlivě sleduje. Stejně jako vývoj v celém světě. „Takže je mi jasné, že doba je složitá, není to ideální. To vůbec ne. Ale i tak si myslím, že mohli minimálně měsíc počkat. Nebo i dva. Kdyby to i potom bylo nevyhnutelné, mohli to odložit. Čas by ještě byl, vždyť olympiáda měla začít na konci července,“ zamýšlí se Dominátor.

Ten dobře chápe, že aktuálně mají sportovci potíže s tím, aby mohli trénovat. „Vím, že podmínky jsou špatné. Mohou dělat něco doma, nebo maximálně jít ven s rouškou. Je to složité. Ale kdyby organizátoři počkali ještě několik týdnů, třeba by se to celosvětově zlepšilo. No a pak by sportovci ještě měli měsíc nebo dva na to, aby se do formy dostali,“ popisuje Hašek, sám účastník tří zimních olympijských her.

Současné rozhodnutí považuje za unáhlené. „Moc jsem to nepochopil,“ říká bez obalu. „Přece nikdo neví, jaká může být situace ve světě za měsíc nebo za dva. Třeba lepší, třeba horší. Podle toho by se pak rozhodlo.“

Jisté je, že olympiáda se uskuteční v Tokiu o rok později. Tedy v roce 2021. Teď si Hašek hlavně přeje, aby se celosvětově pandemie koronaviru vyřešila co nejrychleji. „Momentálně je na prvním místě zdraví všech lidí, to je mi jasné,“ tvrdí šestinásobný držitel Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL.

I tak mu ale bude ještě chvíli vrtat hlavou, proč rozhodnutí o odkladu přišlo už teď…