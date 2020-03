Olympiáda 2020 | Olympijský sport pro Michaela Jacksona: B-boys a B-girls v Praze! | iSport.cz

The Legits Blast Winter 2019 • The Legits Blast Winter 2019

Za čtyři roky v Paříži to může být hit olympiády, o víkendu si tuhle atraktivní show můžou fanoušci omrknout v pražském klubu Tresor. Na hudebně-tanečním festivalu The Legits Blast se představí nejlepší světoví borci v breakdance, konkrétně jeho olympijské verze, jíž se říká breaking.

Začalo to v sedmdesátých letech minulého století v New Yorku, když na diskotéce DJ zasekl desku a udělal pauzu (break). Vznikl tak chytlavý osmidobý rytmus, který kdysi proslavil Michael Jackson svým Robot Dance. Někdejší taneční show postupně dostala soutěžní podobu, v roce 2018 se breakdance dostal i na olympijské hry mládeže v Buenos Aires a pořadatelé dospělé olympiády v Paříži by rádi měli breakdance v roce 2024 na programu. Čeká se jen na potvrzení MOV.

Od pátku do neděle se hrdinové sportu, který směřuje na olympiádu, představí v Praze, kde odstartuje festival The Legits Blast, který pak bude v průběhu roku pokračovat v Banské Bystrici a Miami. Pražské zastávky se každoročně účastní tanečníci z osmdesáti zemí světa, a tak jde o jednu z nejprestižnějších soutěží svého druhu, které jsou v České republice organizovány.

„Důvodem k organizaci taneční akce mimo Evropu je více. Rádi bychom pro tanečníky připravili něco speciálního a vidina účasti na tanečním klání za oceánem může být velkou motivací,“ vysvětluje jeden z pořadatelů akce Miro MK Križan. „Důležitá je také skutečnost, že se breaking možná stane v roce 2024 součástí olympijských her v Paříži. Rádi bychom tedy expandovali mimo hranice Čech a Slovenska.“

Na návštěvníky akce čeká třídenní program plný hudby a špičkových tanečních výkonů, party a taneční workshopy. Ty jsou v plánu už v pátek a jejich lektoři budou mimo jiné porotci celé akce. Jde o švédského Freeze, Taya z Finska a tanečníka Poe One z USA. Velkým lákadlem bude účast a vlastní workshop legendárního Ivana Urbana Action Figure, známého ze soutěže America má talent.

Fanoušci uvidí olympijskou formou breakdance, tzv. breaking . Borci předvádí svoje triky během soubojů, jímž se říká battles. Předvádí různé kroky a pohyby, nejatraktivnější z nich jsou tzv. power moves, k nimž patří točení na hlavě, na koleni, vrtulníky či vzdušná kola.

Tanečníci se nazývají b-boys a b-girls a místo svých jmen a příjmení používají přezdívky. S myšlenkou o zařazení breakingu mezi olympijské sporty byl vytvořen jednotný hodnotící systém, který jasně určuje pravidla a tanečníci si mohou přesněji ověřit svoje dovednosti a kvality mezi konkurencí ostatních tanečníků, neboli dancers.

Na pražském festivalu se bude soutěžit v kateogoriiích 1vs1 Breaking, které se můžou zúčastnit všichni tanečníci a 1vs1 B-Girl, který je určen jen pro dívky.

„V rámci čtvrtého ročníku festivalu jsme se rozhodli opět zařadit atraktivní kategorie žen, mužů i skupin. O tituly šampionů se utkají například venezuelský tanečník Lil G nebo reprezentant Japonska Shigekix z uskupení Red Bull All Stars,“ říká Križan.