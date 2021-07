Kanada - Česko 101:103. Sen o Tokiu žije! Zvrat, šílené drama a postup

Turečtí basketbalisté porazili v kvalifikaci o OH v Tokiu i Česko a postupují do semifinále z prvního místa • profimedia.cz

Jan Veselý (vpravo) se k české basketbalové reprezentaci přidal po delší odmlce, k výhře nad Tureckem v kvalifikaci o OH ale nepřispěl • profimedia.cz

Češi hrají o postup do semifinále olympijské kvalifikace • FIBA

Neuvěřitelné drama, ale čeští basketbalisté jsou dál ve hře o postup na olympijské hry! V semifinále kvalifikačního turnaje proti favorizované Kanadě sice v závěru základní hrací doby přišli o nadějný náskok a duel musel do prodloužení, nakonec ale předvedli úžasný obrat a slaví triumf 103:101! Ve finále vyzvou v noci z neděle na pondělí lepšího z dvojice Turecko - Řecko. Na olympiádu nicméně postoupí jen vítěz. Střelou o desku rozhodl necelé dvě vteřiny před koncem prodloužení Tomáš Satoranský, hrdinou zápasu byl Blake Schilb, který nastřílel 31 bodů včetně sedmi trojek.

Jakoby ožil týmový duch z nezapomenutelného mistrovství světa 2019, doplněný navíc o vynikajícího Jana Veselého. Češi, kteří ve Victorii prohráli jasně s Tureckem a strachovali se o postupovou výhru s Uruguají, předváděli proti Kanadě dlouho přesně to, co je zdobilo v Číně - tvrdou obranu a rychlý přechod do útoku podpořený přesnou střelbou.

Svěřenci Ronena Ginzburga v základní hrací době ani jednou neprohrávali a vypadali, že zvládnou zápas dovést s přehledem do postupového konce. Jenže závěr se jim vymkl z rukou. 44 vteřin před koncem vedli po šestkách Tomáše Satoranského 94:85 a přišla smršť chyb i přesných zásahů soupeře, jíž 11 vteřin před koncem završil trojkou Andrew Wiggins - 94:94.

V prodloužení se zdálo, že Češi se ze šoku nedokážou oklepat. Ještě dvě minuty před koncem prohrávali 94:99, ale pak přišel další zvrat, který korunoval bláznivou střelou o desku Tomáš Satoranský a mohla propuknout česká radost.

Semifinále:

Kanada - ČR 101:103 po prodloužení (27:29, 44:52, 60:67, 94:94)

Nejvíce bodů Kanady: Barrett 23, Wiggins 22, Alexander-Walker 21.

Sestava a body ČR: Schilb 31, Satoranský 18, Balvín 14, Veselý 8, Bohačík 7 - Auda 16, Šiřina 6, Peterka 3, Vyoral, Samoura, Sehnal, Palyza všichni 0.

Fauly: 22:25. Trestné hody: 31/22 - 23/18. Trojky: 9:13. Doskoky: 39:52.