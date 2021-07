Loket do hlavy a krev. Balvín vydržel: Musíme být tvrdí a agresivní!

Po zásahu kanadské sekery do hlavy Ondřeje Balvína dostali Češi čtyři trestné hody a zvýšili náskok, 216 centimetrů vysoký obr v reprezentaci však musel na ošetření krvavého zranění. Koncovku si ale ujít nenechal. „Věděl jsem, že pokud to jen trochu půjde, tak se budu chtít vrátit,“ líčil jeden z hrdinů slavného vítězství nad Kanadou. Zároveň už mohl vyhlížet k velkému finále proti Řecku.

Velká zbraň týmu kouče Ronena Ginzburga v olympijské kvalifikaci? Ondřej Balvín. A to ne jen díky tělesným parametrům. Bývalý pivot Bilbaa, který si udělal skvělé jméno v nejlepší soutěži Evropy, předvedl v semifinále turnaje excelentní výkon. Proti týmu Kanady prošpikovanému hráči NBA dominoval pod koši na obou koncích palubovky. 14 bodů a především 19 doskoků (15 útočních, 4 obranné)! K tomu efektivita + 33. Jednoznačně nejvyšší číslo ze všech aktérů sobotního dramatu.

„Na začátku nám trochu trvalo, než jsme se rozeběhli. Pak jsem ale chytil rytmus a nějak jsem nevnímal, kolik mám doskoků. Tušil jsem, že budu mít dost, ale ne zase tak vysoké číslo,“ komentoval skromně svůj mimořádný počin.

Češi deptali soupeře ve všech herních aspektech. Kanaďanům se však „povedlo“ jejich noční můru Balvína vyřadit ze hry tři minuty před koncem čtvrté čtvrtiny. Trey Lyles, který v souboji pod českým košem ztratil rovnováhu, zasáhl soupeře loktem do hlavy. Tržná rána znamenala povinný odchod na lavičku k ošetření. Lylesovi byl odpískaný nesportovní faul a Martin Peterka proměnil tři ze čtyř trestných hodů. Češi vedli 86:77, jenže najednou hrozilo, že budou v rozhodujících minutách bez svého podkošového krále.

Zkrvavený Balvín však na nic jiného než na návrat nepomyslel. „Potřeboval jsem jen vědět, zda mi budou dávat stehy, nebo jestli to jsou schopní v tu chvíli zastavit, což byli,“ oddechl si. Za chvíli byl zpět na palubovce a pomohl vyválčit historickou výhru 103:101 v prodloužení.

Řekové? Mají nám co vracet

Do posledního zápasu, který rozhodne o postupujícím do Tokia, proti Řecku (pondělí 1.05, ČT sport) tak bude Balvín fit. „Hlava bolí, ale je to v pohodě. Naštěstí to vypadá, že nebudu potřebovat stehy,“ říkal už v době, kdy se dohrálo druhé semifinále (Řecko porazilo Turecko 81:63).

„Já jsem chtěl Turecko, protože jsem chtěl odvetu za první zápas, ale Řekové jsou taky skvělý soupeř. Budou nám mít co vracet za mistrovství světa. Bude to zajímavý souboj,“ vyhlížel pivot.

Zatímco s Tureckem jeho tým padl na úvod olympijské kvalifikace 70:87, poslední vzájemný zápas s Řeckem se odehrál na mistrovství světa v Číně. Češi sice prohráli 77:84, což ale stačilo k postupu do čtvrtfinále na úkor soupeře.

Kádry obou celků se od čínského turnaje částečně proměnily. Kromě jiných postrádají Řekové i Giannise Antetokounmpa. „Myslím, že bez něj hrají víc týmový basket, i co se třeba obrany týče. Soupeři na ně nemohou tolik odstupovat jako třeba na Giannise, který není takový střelec z dálky. Dává jim to lepší spacing na střelu. Oni jsou jinak evropský basket, kde mají doplněného jednoho dominantního hráče, což někdy nejde dohromady,“ upozornil Balvín, že ztráta hvězdy NBA nemusí nutně znamenat problém.

„Musíme být tvrdí a agresivní jako proti Kanadě. Musíme hrát basket, který má hlavu a patu, ale nebýt líní se i rozběhnout, což nám někdy dělá problémy,“ spřádal plány Balvín.

Na Řeky tým půjde vzhledem k mimořádně náročnému programu bez tréninku.

„Tohle je situace, která už x krát nastala. Byli jsme v situacích, kdy jsme nemohli trénovat. Jsme profesionálové a musíme se s tím vypořádat, abychom si jen na videu řekli, co chceme, a byli s tím schopní pracovat,“ prohlásil Balvín.

Od olympijských her v Tokiu už český tým dělí jediný zápas. Vítěz bere vše! „Je to zajímavé a lákavé. Nemůžeme tím nechat unést. Víme, že budeme hrát o všechno, ale nemůžeme přemýšlet, co se stane, jestli… Jdeme do toho s tím, že to musíme urvat pro nás, ale ne být pod tlakem,“ dodal Balvín.