Vítěz bere vše! SATY nenechá tým padnout, zní od Čechů před finále

Pětadvacetihodinová únavná cesta na západ Kanady. Složitá aklimatizace v uzavřené bublině. Nesehranost největších hvězd. Střelecká impotence v úvodním utkání s Tureckem. Menší kolaps v závěru bitvy s Uruguayí… Všemi těmito zkouškami si parta kouče Ronena Ginzburga úspěšně prošla. A v sobotu přišla nejsladší odměna: senzační semifinálová výhra nad domácí Kanadou (103:101 po prodloužení) s osmi hráči NBA. I druhé semifinále skončilo papírovým překvapením, Řecko otočilo souboj s Tureckem a slavilo po jasné výhře 81:63.

„Dva hlavní favoriti jsou pryč. Kanada naší zásluhou. Teď jsme zůstali my jako velké překvapení a Řekové,“ hodnotil vývoj kvalifikace asistent hlavního trenéra Petr Czudek, který v žádném případě nehodlá finálového soka podceňovat.

Konstantinos Mitoglou a Georgios Papagiannis z Panathinaikosu, Nick Calathes z Barcelony nebo Kostas Sloukas z Olympiakosu úspěšně táhnou tým. „Řecko přijelo s jasným cílem postoupit na olympiádu, i když jim chybí hlavní hvězdy. Tým vytvořil dobrou chemii. I když tam nejsou velká jména, funguje jim to,“ uvědomoval si Czudek.

Trenérský štáb by sice raději přivítal souboj s Tureckem, se kterým se ve Victorii Češi utkali na úvod kvalifikace, na Řecko se ale tým připraví u videa. „Teď musíme klukům udělat servis, ať ví o hráčích co nejvíc,“ řekl Czudek.

Český tým by měl být pro finále kompletní včetně klíčového pivota Ondřeje Balvína, který utrpěl v bitvě s Kanadou tržnou ránu na hlavě. „Ondra hraje ve velmi dobré formě. Má velké sebevědomí, i když Řekové tam mají také velkého pivota. To by měl být náš cíl, to zase nacpat pod koš. Uvidíme, kdo se přidá zvenku,“ uvažoval Czudek.

Klíčovým faktorem ve finále bude rozhodně únava na obou stranách. „Na Řecích jsem viděl, jak je to zkušený tým, ale už toho také mají plné zuby. Bude to hlavně o tom, kdo chce olympiádu víc urvat a kdo v sobě najde víc síly. Oba týmy budou tahat nohy,“ přiznal Czudek.

Češi budou stejně jako dosud spoléhat na kapitána „Satyho“, který stylově rozhodl semifinále s Kanadou. „Tomáš Satoranský už na mistrovství světa ukázal, že tým žene a nenechá ho padnout ani odpočinout. Uvidíme, jak kluci zregenerují. Máme málo času na přípravu, ale s tím se potýkáme celý tento turnaj. Tréninků moc nebylo a většinou oprašujeme věci, které fungovaly v minulosti,“ dodal před rozhodujícím střetem Petr Czudek.