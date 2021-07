Expert Ježdík: Neznámý Írán? Extra motivace jako Češi. Nejde o slabší tým

Úvodního soupeře Írán nevnímáte jako outsidera?

„Na olympijských hrách startuje 12 týmů, které jsou kvalitní. Írán je než outsider spíše tým, který je pro nás méně známý. S družstvy z Asie a Afriky se evropské a americký týmy nepotkávají tak často. Bylo by z naší strany chybou se na zápas dívat stylem, že jde o slabší tým. Už jen pro to, že tam dlouhodobě působí nejlepší trenéři z celého světa a hráči mají výbornou výšku. Jako všichni hráči z Asie jsou to skvělí střelci za tři body.“

Na soupisce najdeme hráče ze slovenské Prievidze, z Rakouska, Německa, ale i Argentiny. Může být Írán nebezpečnějším týmem, než se na první pohled zdálo?

„Ano, basketbalisté hrají i mimo Írán. Mají dobré trenéry, kteří přinášejí basketbalovou knowledge z celého světa. Pro všechny menší basketbalové země jsou tyto turnaje příležitostí zviditelnit nejen vlastní tým, ale i vlastní zemi. To je extra motivace, která by ale zároveň měla být motivací i na naší straně. Nejen to, že jsme po 41 letech na olympijských hrách, ale i to, že máme dobrý tým, který by měl v každém zápase potvrzovat, že patří do širší světové špičky.“

Zříkat se role favorita by Češi vzhledem k dalším soupeřům ve skupině (USA, Francie) neměli, že?

„Pokud chceme myslet na postup, tak musíme Írán porazit. Pravidla jsou nastavená naprosto jednoznačně.“

V kádru oproti kvalifikaci proběhla jen jedna změna a David Jelínek nahradil Patricka Samouru. Má kouč Ronen Ginzburg k dispozici to nejlepší?

„Podle jmen i momentální výkonnosti jsme dali dohromady tu nejsilnější sestavu, která byla k dispozici. Věřím, že ti hráči, kteří neodcestovali, tedy Samoura, Kyzlink nebo Zídek, to mají jako výbornou motivaci, aby na sobě pracovali dál a byli třeba základem reprezentace v budoucnu.“

Jak se vám zamlouvá rozpoložení českého týmu, který už je v Tokiu kompletní?

„Tým je v pohodě. Má velmi dobrou vnitřní chemii – hráči spolu chtějí být, chtějí spolu hrát. Dobrá vlastnost, kterou nemají všechna družstva, a která nás zdobí, je následující: Aniž bychom měli 12 excelentních světových hráčů, tak každý z nich je schopen hrát první housle v jakémkoliv jiném zápase, než třeba jeho spoluhráč. Jednou vystoupí do popředí Blake Schilb, podruhé Tomáš Satoranský … A to je obrovsky nepříjemné pro soupeře. Doufám, že se to projeví i na tomto turnaji.“

Reprezentace má za sebou jeden vrchol v podobně olympijské kvalifikace a nyní je tady už vrchol další. Je to náročnější na přípravu?

„Nebral bych to v potaz. Tady převládají pozitivní emoce, tým si může prodloužit, co je za ním… Tento tým hrál skvěle kvalifikaci na mistrovství světa, skvěle na samotném mistrovství světa, skvěle kvalifikaci na olympijské hry. Věřím, že tohle je jedna cesta, která bude pokračovat na mistrovství Evropy 2022 i na mistrovství světa 2023.“