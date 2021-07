Basketbalisty čeká Írán. Jestli chtějí postup, musí uspět! Pomůže i skóre

Stanislav Kropilák tehdy o bod přestřílel Kamila Brabence, proti Senegalu ale už šlo jen o polštářovou válku ve skupině o umístění. Jarmila Kratochvílová v ten den na olympiádě v Moskvě brala stříbro na čtvrtce za Maritou Kochovou a kordista Jaroslav Jurka vypadl z play off.

To všechno zavál čas, na olympiádě v Tokiu už se na závod těší Jurkův vnuk. A také noví basketbaloví hrdinové jdou konečně do boje. Zatím si užívají každý okamžik.

„Nejvíc to bylo vidět, když jsme cestovali a čekali jsme asi čtyři hodiny na letišti, což bylo samozřejmě nepříjemné po tom dlouhém letu,“ vyprávěl kapitán Tomáš Satoranský. „Ale tím, že na nás dýchla atmosféra, tak jsme si to užívali. A asi jsme neprudili tolik, jako bychom asi prudili, kdybychom byli na třetí olympiádě,“ smál se.

Banda, která na turnajích vtipkuje, že je jenom na výletě, se včera rozkoukala v impozantní Super Areně. Ta je ohledně halových sportů s kapacitou 37 000 diváků druhá největší na světě. Borci si rozverně zkoušeli střelbu na koš a uvolněný trénink zakončili ve středovém kruhu sdružení kolem trenéra Ronena Ginzburga.

„Měli jsme jeden vrchol před pár týdny, kdy jsme udělali historický úspěch pro národní tým. Je těžké být automaticky v tak krátké době připravený na další vrchol. Doufám, že naše příprava byla OK. Teď je to ale o mentalitě hráčů. Já je ale znám, jsou to profesionálové. Jakmile padne první rozskok, budou maximálně soustředění,“ prohlásil kouč.

Olympijská atmosféra Ginzburga pohltila. „Tady mi došlo, čeho jsme dosáhli. Třeba z našeho domu je vidět dům Srbů, který je bez národního týmu basketbalistů, stejně tak litevský... Je plno skvělých basketbalových zemí, které tu nejsou,“ podotkl.

„Je to skvělé pro všechny děti, které hrají basketbal. Vidí, že se může stát cokoliv i v tak malé zemi, jako je Česká republika, kde v posledních dvaceti, třiceti letech neměl basketbal takovou tradici. Nemluvme tady jen o Satoranském, Veselém, Balvínovi nebo Audovi. I ostatní hráči jsou nedílnou součástí národního týmu. A já jsem velmi šťastný i za ně,“ prohlásil Ginzburg.

Tým se v prvním zápase postaví Íránu, nejhoršímu celku v žebříčku FIBA na turnaji.

„Víme, že hrají pohromadě spoustu let a mají jeden z nejlepších týmů v Asii. Měli některé dobré a jiné horší přátelské zápasy a určitě budou bojovat. Je ale pravda, že pokud chceme postoupit ze základní skupiny, musíme proti nim uspět,“ řekl Ginzburg.

V roce 2019 na mistrovství světa v Číně sice Írán prohrál všechny tři zápasy v základní skupině, vždycky ale po vyrovnaném průběhu. Nakonec i s pozdějšími šampiony ze Španělska padl jen o osm bodů. Dvakrát si s nimi zahrál i před pár dny v přípravě, ale tentokrát z toho byly dva debakly. „Je to trošku specifický soupeř. Vždycky když hrajete proti celkům z Afriky nebo z Asie, basketbal je trošku jiný, než na co jsme zvyklí,“ hodnotil Satoranský.

„Samozřejmě budeme hodně sledovat videa. Víme, že Írán často mění obrany. Je náročné začít zápas, člověk neví, co čekat. Ale myslím si, že víme, co by na ně mělo platit. Ta naše běhavá hra, kterou se tady budeme snažit prezentovat.“

Íránský basket čeká už dlouhých 73 let na vítězství na olympijském turnaji. A česká parta se nemíní zapsat do historie špatným způsobem. Do hry o postup potřebuje vítězství. A nejen to, pro případný souboj s týmy z dalších skupin by se hodila výhra vyšším rozdílem. „Nemáme v hlavě to, že máme hrát s nějakým skóre na konci zápasu. Na vítězství hrajeme určitě, protože víme, že když neporazíme Írán, tak nemáme moc velkou šanci na postup ze skupiny,“ vysvětlil Satoranský.

Nominace basketbalistů Íránu na olympijské hry Rozehrávači: Mohammad Sina Vahedi (Mahram), Pujan Jalalpoor (St. Pölten, Rak.), Behnam Yakhchalidehkordi (Rostock, Něm.), Navid Rezaeifar (Shahrdary Gorgan), Mohammad Jamshidijafarabadi (Chemidor).



Křídla: Mohammad Hassanzadeh (Naft Abadan), Saeid Davarpanah (Naft Abadan), Mohammad Samad Nik Khahbahrami (Petrochimi).



Pivoti: Hamed Haddadi (Champville, Lib.), Navid Rezaeifar (Shahrdary Gorgan), Michael Rostampour (Prievidza, Sloven.), Aaron Geramipoor (San Lorenzo de Almagro, Arg.), Arsalan Kazemi (Naft Abadan).

„Určitě jsem rád, že je to hned první utkání a víme, že to bude celkem rozhodovat o vývoji pro nás.“ Mužstvo od slavné vítězné kvalifikace v Kanadě prožilo několik kritických dnů zmatků kolem koronavirových testů. Plná sestava se v Japonsku sešla až včera, kdy dorazil Blake Schilb. Na křídle v konečné nominaci nakonec David Jelínek nahradil Patricka Samouru.

Zápas Česka s Íránem odstartuje celý turnaj. Vrcholem prvního dne bude další střet skupiny A mezi Francií a Američany, kteří v posledních dnech kvůli koronaviru přišli o několik hvězd, včetně Satoranského dobrých známých Bradleyho Beala a Zacha LaVinea.

„Mají obrovskou sílu v tom, že můžou povolat jakéhokoliv hráče a ten dokáže zastoupit spoluhráče, který vypadnul,“ upozornil Satoranský. „Uvidíme, jak budou sehraní, tohle by mohlo pomoct těm ostatním týmům, které spolu trénují delší dobu, potkávají se každý den. Na druhou stranu ta jejich kvalita je obrovská a tou to dokážou zastoupit.“