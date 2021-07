Expert Ježdík: Francie je nejtěžší český soupeř. Jak vyzrát na favorita?

Čím vás Francie ve vítězném zápase proti USA (83:76) zaujala?

„Potvrdilo se, že Američané jsou na těchto velkých turnajích nejzranitelnější právě na úvod. Francouzi zúročili to, že jsou jedni z mála Američanům vyrovnaní svým atletismem, opravdu mají skvělé atlety. Roli hrají i zkušenosti z NBA. Po dlouhé době navíc Francouzi mají velmi silný tým z pohledu defenzivy. Dříve to byl spíš atletismus a hra jeden na jednoho, to znamená více koncentrace na útok. Ale tenhle tým je silný i na obranné polovině. A to ne jen díky Rudymu Gobertovi, který je mimořádný i na úroveň NBA.“

Na které další hráče si Češi musejí dát největší pozor?

„Hlavně proti evropským týmům má Francie velkou kvalitu ze střídačky. To bude jejich silná stránka. Z ní může podobně jako u nás naskočit a hrát velký počet basketbalistů. Nekoncentroval bych se jen na základní pětku, která nastoupila proti Američanům, ale třeba Andrew Albicy, který hrál proti USA minimálně, je taky skvělý. Nejtěžší bude s Francouzi držet tempo, protože to můžou podpořit hráči ze střídačky a hrát velmi intenzivně celých čtyřicet minut.“

Tým kouče Ronena Ginzburga se po výhře nad Íránem vrací do možná trochu oblíbené role outsidera. Na druhou stranu jej čeká těžší soupeř, než všechny týmy v olympijské kvalifikaci, souhlasíte?

„Jsem o tom přesvědčený. Je to zatím nejtěžší soupeř, kterého jsme měli. Na druhou stranu jsou to basketbalisté, proti kterým je většina našich hráčů zvyklá hrát. Teď už v podstatě rozhodují maličkosti a to je třeba vydržet se koncentrovat celých čtyřicet minut. To je v těchto velkých turnajích to nejtěžší. Není to ani o jednotlivých hráčích, ale o koncentraci celého týmu po celou dobu zápasu. To znamená každou maličkost brát jako tu nejdůležitější, která v zápase je.“

Co dalšího se ještě musí sejít, aby reprezentace mohla pomýšlet na vítězství?

„Viděl bych tři klíčové věci: zastavit rychlý protiútok Francie, vyhrát doskok. A pak budu upřímný. Potřebovali bychom tři vynikající individuální výkony z pohledu skórování.“

To zní, jako dost těžký úkol…

„Ano, ale na druhou stranu to tým už v posledních čtyřech letech dokázal vícekrát. Nechci tím říct, že na to nemáme. Jsou to ale faktory, které budou důležité při myšlenkách na vítězství.“

Pokud by to na výhru nestačilo, v boji o postup ze skupiny hraje roli i skóre. Je potřeba na to znovu myslet?

„Když chceme myslet na výhru, tak v první chvíli musíme myslet na to, abychom hráli s tímto soupeřem vyrovnaný zápas. Pak už se může stát cokoliv. Zkušenost z těžkých zápasů už na naší straně je.“

OH naruby: jednonohý král Schilb, fasádník Prouza a zřejmě slušnej oddíl

Satoranský: Veselý zavřel pusu pochybovačům. Soupeři nás musí brát vážně

OH naruby: Rohan se nepodělal, šermířské Česko, Ondru rovnou na samotku!