Golfistky padaly vedrem. Kordová má vody plné zuby, Spilková je uzemněná

Golfistky vyrazily na green Kasumigaseki Country Clubu skryté pod slunečníky a ručníky, vedro dělalo problémy všem. A poté, co v týdnu dostal infarkt caddie Filipínky Yuki Saso, si dávali všichni pořádný pozor. Slovem dne byly elektrolyty v tabletách i do pití... I tak se ale třeba světové jedničce Nelly Kordové občas z vedra zatočila hlava, když si zapichovala týčko do země.

„Bavily jsme se o tom, že by snad pomohlo vypít pokaždé tak lahev vody,“ nechala se slyšet golfová jednička. „Ale vody se přepijete a máte jí plné zuby. Potom jsem byla ve stavu: vodu už nechci ani vidět, dejte mi nějaký džus,“ usmívala se dcera někdejšího českého grandslamového šampiona, která skončila se skóre -4 na děleném druhém místě, jen o ránu za vedoucí Švédkou Madelene Sagströmovou.

O pouhé dvě rány zpět je pak i česká golfistka Klára Spilková. „Je to určitě fajn,“ uvedla šestadvacetiletá Češka po prvním dnu. „Říkala jsem, kdyby to bylo do desítky, tak by to bylo skvělé. Beru to. Zůstávám ale uzemněná a chci hrát dál skvělý golf, který umím. Ale pořád je to golf, přijdou špatné rány, i ty dobré, záleží.“

Před pěti lety skončila Spilková na hrách v Riu de Janeiro na 48. místě. V Japonsku chce umístění vylepšit a v prvním kole ukázala své schopnosti. Na první devítce dokázala na dvě bogey vždy zareagovat birdie a na druhé devítce zapsala dvě birdie.

„Přicházela jsem s otevřeným srdcem. Nevěděla jsem, co mě čeká i s ohledem na počasí. Jsme tady už týden, ale ráno bylo opravdu velké horko. Snažila jsem se zůstávat v přítomném okamžiku, nepřemýšlela jsem, co bylo a co bude. Spadlo mi pár krásných dlouhých patů. Za to jsem moc vděčná, tak dlouhé paty nepadají pokaždé, musíte mít den,“ usmála se.

V nabité konkurenci elitních golfistek je Spilková sedmá společně s dalšími osmi hráčkami. Skóre -2 po kole odevzdala například i obhájkyně zlaté medaile Korejka Pak In-pe.

Sagströmová, vítězka loňského turnaje LPGA v Gainbridge, na kterém si Spilková osmým místem vylepšila své maximum v americké sérii, ani jednou nechybovala a měla pět birdie. Kordová dala ještě o birdie víc, ale udělala dvě bogey. Na druhém místě je společně s Aditi Ašokovou z Indie. Její sestra Jessica je po prvním kole na paru, což zatím stačí na dělené 23. místo.