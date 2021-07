Finále, nebo legenda. Krpálek ve váze, kam nepatří: Nechám tu všechno!

PŘÍMO Z TOKIA | Judista Lukáš Krpálek je v olympijském turnaji těžké váhy po dvou vítězstvích v semifinále , kde ho v repríze finále MS 2019 čeká Japonec Hisajoši Harasawa (finálový blok začíná v 10 hodin). Další možnosti jsou ostré jako nože. Výhra znamená finále a medaili. Případná porážka by Krpálka poslala do utkání o bronz, do nějž se rýsuje obrovitá postava slavného Francouze Teddy Rinera.

Podruhé za sebou je Lukáš Krpálek v semifinále olympiády. „Zvlášť ve váze, kam vůbec nepatřím,“ usmíval se po první části olympijského dramatu. S naváženými 111 kilogramy se šampion polotěžké váhy z Ria pere s golemy těžké váhy. Jako první v dějinách může získat olympijské zlato v obou kategoriích. „Říkám narovinu, že tu nechám všechno, abych si odtud odvezl medaili,“ slibuje Krpálek.

Jaký byl pro vás čtvrtfinálový zápas s Uzbekem Bekmurodem Oltibojevem, jenž své první dva zápasy vyhrál svou klasickou technikou seoi nage?

„Věděli jsme, na co si dávat pozor. To bylo chytání za obě ruce, protože jsme moc dobře věděli, že z toho dělá krásné chvaty. Bylo nesmírně těžké celou první půlku tohle uhlídat, aby se pode mě neschoval s rukávy a nehodil mi je. Byl jsem za to sice trestaný, ale věděli jsme, že celý zápas nemůže vydržet v tomhle tempu. Pak nastoupil do chvatu uči mata, kde se mi podařilo ho otočit na wazari. Následně jsem dlouho bojoval na zemi, kde se mi bohužel nepovedlo ho udržet, ale nasbíral jsem tam spoustu času. Potom zbývalo padesát vteřin do konce a musel jsem uhlídat vedení. I za cenu trestu jsem do toho šel a snažil se udělat maximum pro to, aby to vyšlo.“

Stejně jako v Riu jste tak v semifinále a znovu ve hře o medaile…

„Podruhé semifinále olympijských her, to je něco nádhernýho… Zvlášť ve váze, kam vůbec nepatřím, to je pro mě splněný sen. Byla pro mě obrovská motivace jít do téhle váhové kategorie a zkusit napodobit, co se mi dařilo v té nižší váhové kategorii. Teď, když se mi povedla vyhrát Evropa, mistrovství světa, tak teď už mám trochu splněný sen, že jsem v semifinále olympijských her.“

Průvodce OH Tokio 2021: Krpálek v domově juda, Seemanová dá finále

Říkáte ve váze, do níž nepatříte? Kolik teď vážíte?

„Navážil jsem 111 kilo. Myslím, že to bude asi nejmíň ze všech. Neviděl jsem, kolik váží ostatní, ale myslím, že takhle málo asi nemá nikdo.“

Takhle jste to plánoval?

„Nic jsme neplánoval. Maximálně jsem se připravoval k tomuhle turnaji, snažil jsem se nechat maximum v přípravě. Myslím, že jsem to odjel víc jak na sto procent. Na váhu jsem nehleděl, kolik vážím, nevážím… Snažil jsem se koncentrovat, jak se cítím. A cítil jsem se dobře.“

Co očekáváte od semifinálového střetu s Harasawou, které bude reprízou vítězného souboje ve finále MS 2019?

„Říkám narovinu, že tu nechám všechno, abych si odtud odvezl medaili, i když vím, že to bude nesmírně náročné. Před dvěma lety se mi s Harasawou podařilo uspět, ale byl to hodně těžký zápas, kdy jsem vyhrál až v prodloužení. Vím, že na olympiádě jsou teď Japonci hodně dobře připravení, mají už osm zlatých medailí. Je vidět, že příprava u nich byla stoprocentní, směřovaná přímo na tenhle turnaj. Já udělám všechno pro to, abych to Harasawovi překazil, aby vyšlo finále.“

Můžete mít nad ním fyzicky navrch stejně jako v roce 2019?

„To těžko říct, vůbec nevím, jak na tom bude. Od toho finále jsme se dva roky nepotkali. Nevím, jak na tom bude, jak bude připravený. Šel těžký zápas s Ukrajincem (Jakivem Chammem) a ten má obrovské kvality, před měsícem získal bronz na mistrovství světa. Když jsem ten zápas viděl, tak musím říct, že i měl na to ho porazit. Bohužel mu to nevyšlo. Doufám, že se to povede mně.“

Před dvěma lety jste s Harasawou bojoval před plným Budókanem, bude zápas před prázdnou halou jiný?

„Pro mě vždycky hrálo, když diváci v hale byli, když to sledovali. To jsem měl vždy rád. Tenhle start je zvláštní, že tady diváci nejsou a nastupuju před prázdnou halu. Je to jiné, ale pořád je to olympiáda a musíme udělat maximum, abych odjížděl s úspěchem.“

Jak se vám líbí vývoj v pavouku, kde druhou semifinálovou dvojici tvoří Rus Bašajev s Gruzíncem Tušišvilim?

„Vím, že pokud semifinále nevyjde, tak by za mnou pravděpodobně vylezl do boje o třetí místo Riner. Takže by to byly dva extrémně těžké zápasy. Já se budu snažit maximálně zkoncentrovat. Podíváme se na video, jak jsem se pral s Haraswavou, maximálně to rozebereme a zkusíme zvolit maximálně dobrou taktiku, aby se ho povedlo i nyní porazit. Udělám maximum, aby to vyšlo. Když by to vyšlo, tak by to bylo krásný.“

