Vetchý o úspěchu Krpálka: Jako v pohádce, chtělo se mi plakat

Judistu v sobě nezapře. Když měl herec Ondřej Vetchý popsat, co pro něj znamená vítězství Lukáše Krpálka, chvíli nemohl najít správná slova. Úspěch českého závodníka totiž bezprostředně po Lukášově vítězství neuvěřitelně prožíval, bezpochyby i proto, že má sám dvacetileté zkušenosti ze stejného sportu a je držitelem 2. danu. „Jsem nadšenej, chce se mi plakat, pořád…“ řekl a v hlase bylo slyšet velké pohnutí, slzy i štěstí zároveň. Radost měl o to větší, že zlatou medaili bral i jeho další oblíbený sportovec a kamarád Jiří Prskavec. „Ohromně to těmhle klukům přeju!“

Nejen veliký sportovní úspěch, ale i inspirace pro všechny. Tak hodnotí vítězství Lukáše Krpálka i Jiřího Prskavce populární herec Ondřej Vetchý. Oba sportovci podle něj dokázali zázrak a my ostatní bychom se mohli a měli taky snažit ze sebe dostat to nejlepší. „Je to obrovská výzva pro nás pro všechny. A my bychom ji měli využít,“ říká v rozhovoru pro deník Sport.

Co na úspěch Lukáše Krpálka na olympiádě v Tokiu říkáte?

„To už není jenom o tom, že je tím nejlepším judistou, jaký kdy v Čechách byl, ale ono to najednou vypadá, že patří mezi nejlepší judisty v historii celého světa. Tohle před ním nikdo nedokázal. Nikdo v historii… (chvěje se mu hlas) Neuvěřitelný! Nepochopitelný! Zázrak, který nemá obdoby.“

Ano, dvě medaile za sebou, každá v jiné váze, to tu ještě nebylo.

„Ve dvou nejtěžších váhových kategoriích! A představte si, že čtvrtfinále a semifinále vyhrál na wazari. To bylo to, co mu pan Lacina (trenér) vyčítal, že se nespokojí s vítězstvím na wazari a nedovede zápas takticky do vítězného konce, ale že chce vždy vyhrát před časovým limitem a tím riskuje, že může udělat nějakou chybu a o vedení přijít, místo aby si ohlídal bezpečně výsledek. A on to najednou dokázal a dokonce dvakrát. Přitom jeho uzbecký soupeř (Bekmurod Oltibojev) byl tak strašně silný. Úplně mě to fasvcinovalo. A to ho ještě čekal Japonec a finále.“

Byly to nervy, že?

„Už když tyhle dva zápasy Lukáš vyhrál, tak jsem se zhroutil.