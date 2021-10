Duše šampiona Krpálka. Kouč Lacina odhalil motivace i kouzlo šampiona

Je jedinečný. Judista Lukáš Krpálek letos jako první v historii vyhrál olympiádu po polotěžké i v těžké váze a ve svém sportu už patří k historickým legendám. Čím to ale je, že je v disciplíně plné silných, technicky šikovných a motivovaných borců za krále? „Ta touha po vítězství je vidět. Maličko z něho sálá,“ vysvětloval jeho trenér Petr Lacina na mezinárodní trenérské konferenci Mosty 2021, kde popisoval duši šampiona Krpálka. Z čeho se podle něj skládá?

Znaky šampiona „Řeknu to velice jednoduše, vyhrává. Byl jsem na Zátopkovi. Říkal: Druhé místo je dobré pro tebe, pro mě ne. Ne že by byl ten člověk namyšlený. Naopak, šampioni jsou mnohdy skromní, ale je to poznat tím tahem na bránu. V čem je Lukáš jiný než ostatní? Je vytrvalejší a má duši šampiona. Rozděluju závodníky na ty spolehlivé a méně spolehlivé v soutěžních podmínkách. My často pracujeme v absolutní kyselosti, mnozí v těchto chvílích selhávají, mnohdy je to o tom, že jste unavení, soupeř je silný. Je to o tom, kdo podlehne. Někdy se říká, že ten zápas se láme. Je třeba obstát v těchto těžkých chvílích.“ Lukáš Krpálek v souboji s redaktorem Sportu Martinem Haškem • Foto Pavel Mazáč/sport

Strach jako motivace „Bojí se prohrát, proto dělá všechno to, co dělá. Proto má takové vlastnosti. Tak se bojí prohry, že ho to nutí trénovat v obrovské kvalitě. Znám sportovce, kteří trénink odcvičí. U něho je vidět vždycky nějaký duch, to, proč to dělá. Z každého tréninku si něco odnáší, snaží se zlepšit. Každý trénink je pro něj příprava na soutěž, která je třeba daleko. To jeho zaměření je úžasné. Když máte vystresovaného, svázaného závodníka, není schopen výkon podat. On, přestože se pere opatrně, ne na hranici rizika, dokáže vyhrát. Nepotřebuje se prát hezky. Má vlastnost, která souvisí s šampionstvím. Je schopen kdykoli zápas dotáhnout do vítězného konce.“ Lukáš Krpálek oslavuje zisk druhé zlaté olympijské medaile • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Reakce na úspěch „Když se v roce 2014 stal poprvé mistrem světa, bylo to těžší období. I já jsem si říkal: Teď tady máš mistra světa… Co budeš dělat? Co mu budeš říkat? Ale naštěstí se stalo to, že z toho byl v další sezoně tak vykolejený, cítil takový tlak, že byl mistr světa, že se bál ještě víc. Byla z toho velice bídná sezona. To mi pomohlo v tom se zorientovat v práci s ním. Šampioni nemají moc rádi kritiku, ale s tím jsem si poradil velice lehce. Když jsem ho opatrně kritizoval, spíš jsem mu vysvětloval, proč a jak.“ Český judista Lukáš Krpálek vybojoval zlato na mistrovství světa a měl z něj ohromnou radost • Foto Profimedia.cz

Klíč z Tokia „Finále s Tušišvilim bylo pohlídané. Takhle se měl prát. Protože ten Tušišvili ho dvakrát porazil do minuty, on je výbušně-silový závodník. Tam byly jasné pokyny, co má dělat, hlavně přečkat půlku a soupeř začne vadnout. Taky jo, Tušišvili dostal trest za první špatný útok, druhý špatný útok už mu Lukáš okontroloval a bylo hotovo. Tušišvili to hrozně podcenil. Ale zase: Když někoho porazím, tak se na něj v dalším utkání hůř připravuje. My jsme dvakrát prohráli, měli jsme podklady, věděli jsme, co hrozí, my jsme se připravovali dokonale. On si mohl myslet, že to bude fungovat, ale tam jsme zavřeli dveře.“ Lukáš Krpálek ovládl olympijské finále kategorie nad 100 kilogramů • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Selhání před Tokiem „Na mistrovství Evropy selhal v taktickém závěru utkání o bronz. Soupeř (Izraelec Sasson) osm sekund před koncem vyrovnal. Následně Lukáš vyhrál ve zlatém skóre. Hrozně mu naložil, nechápal jsem, jak se mohl takhle netakticky zachovat. Vzápětí jsem přišel na to, že vyhrává buď před časovým limitem, nebo ve zlatém skóre. Řekl jsem mu: Stalo se to proto, že ses v téhle situaci nikdy neobjevil. V tréninku pak do toho o to víc šel, snažil se to naučit. Kluci se ho ptali na vyhrocený závěr, kyselost, i třeba v prodloužení. On říkal: ´To víš, že jsem kyselej, jsem úplně v pytli. Ale když vidím toho druhýho…´ Jeho to nakopne a jde ho dorazit. Zklamaná Lukáš Krpálek • Foto Profimedia.cz

Reakce na prohru „Já mám prohry a chyby hodně rád, protože nám ukazují, co bychom měli zlepšit, kam bychom měli uhnout z nějaké slepé uličky. Lukáš dříve ty prohry nesnášel. Když se dostanete do čtvrtfinále a prohrajete, můžete potom nastoupit v opravách. Byl téměř nadlidský výkon ho přemluvit. Byl tak zhrzený, že některé zápasy prohrál. Přestože jsme se snažili a dělali, co mohli, nedokázal se z toho otřepat. Ale naučil se prohrávat, což ho určitě posunulo ještě výš.“ Lukáš Krpálek ví, jak chutná zlato • Foto Michal Beránek (Sport)

Klíč z Ria „Lukáš má ohromný dar a talent vítězit a zvrátit utkání. Tak to bylo v Riu. V prvním kole šel s Portugalcem Fonsekou. Když Krpálek po Riu odešel z polotěžké váhy, Fonseca se stal dvakrát mistrem světa, takže to byl pro první kolo opravdu těžký zápas. Ne že by byl Lukáš svázaný, ale prohrával, protože Fonseca byl opravdu dobrý soupeř. On to zvrátil v posledních vteřinách a pak to vyhrál. To byly opravdu chvíle, kdy jsem si říkal: Hm, tak jedeme v prvním kole domů… A nakonec z toho bylo zlato. Prostě neskutečné.“ Lukáš Krpálek se zlatou medailí a vzpomínkou na kamaráda Alexandra Jurečku • Foto Barbora Reichová (Sport)

Životní porážka „Na olympiádě v Londýně prohrál s Rusem Chajbulajevem. To bylo hodně hodnotné. Bylo to bolavé. Já jsem mu řekl hnedka, že to bylo stoprocentně strašně moc dobře pro jeho další vývoj. Kdyby tam už tenkrát uspěl, tak by se to mohlo zvrtnout. Tam měl úplně šílený los, mistra světa (Japonce Anaie), mistra světa (Chajbulajeva). Měl ho na lopatě, chyboval. Byla to důležitá chyba, z níž se poučil. My jsme se z toho nehroutili, byl to mladý závodník, věděli jsme, že má velké šance. Byla to skládanka, která obsahuje spoustu cihliček. Jedna z cihliček byl nepovedený Londýn.“ Ruský judista Tagir Chajbulajev se raduje při zápase s Lukášem Krpálkem na olympiádě v Londýně v roce 2012 • Foto Profimedia.cz

Sedm zlatých finále „Lukáš ze svých osmi velkých finále prohrál jen jediné. Co zatím stojí? Obecně si myslím, že je to nějaké prostředí v týmu. Když jdeme o medaili, máme větší úspěšnost. U něho je to téměř stoprocentní, i když několik pátých míst taky má. Ale je to obrovský nepoměr. On se naučil prohrávat, ale jde úplně normálně vyhrát. Měl to vždycky, od juniorů to bylo samé zlato. Dřív, když se bál, tak většinou v tom utkání prohrával, mnohdy dost vysoko. To byl pro něho spouštěč, kdy zahodil tu opatrnost a rozjel se. A začal zahod tam dávat, co to je Krpálek. V době v mládí v poslední minutě zvrátil v podstatě každé utkání. Nejsem šedivý kvůli manželce, ale utkán kvůli tomuhle.“ Prezident ČOV Jiří Kejval se zlatým medailistou Lukášem Krpálkem • Foto Pavel Mazáč (Sport)