Debl bez finále, Martin Fuksa čeká na loď. První volba uvízla na moři

V kariéře zažil Martin Fuksa už pár lepších momentů. Na bratrském deblu se do finále nedostal, a když měl mluvit o svém ztraceném singlu, jenom se zašklebil.

„Jsme na olympiádě a loď mi stále nedorazila. Snažím se nemyslet na věci, se kterými nemůžu nic udělat. Měla by dorazit,“ uvedl Fuksa. „Doufám, že jsem natolik zkušený závodník, že si během dne na ní zvyknu a bude všechno v pohodě a pátek to tam napálíme.“

Jeho olympijský speciál číslo 1 je připravený, ozdobený trikolórou. Jenomže je už od začátku května uvězněný v kargu, jež se po cestě z Portugalska zdrželo na oceánu.

„Dostali jsme nějaké informace, že se vše zdrželo kvůli bouři na moři. Ale posílali jsme to na začátku května a je začátek srpna, přičemž pořád tady loď nemám,“ hudrá Fuksa. „Němci už tady čtrnáct dnů trénují na svých lodích a získali na nich bronz. Takže to asi jde. Škoda, že jsme neposlali přímo letadlem, ale to se nedá nic dělat.“

Svaz poslal olympijské lodě do Japonska s velkým předstihem lodí i proto, že jde o bezpečnější způsob transportu.

„Letecky se mnohokrát stalo, že lodi byly dopraveny v podstatě v nepoužitelném stavu. Samozřejmě je lodní doprava taky mnohonásobně levnější. Ale opravdu šlo o tu bezpečnost, že se porouchá loď a ještě k tomu je tajfun, za to nikdo nemůže,“ líčí reprezentační šéftrenér Pavel Hottmar.

Před měsícem svaz narychlo zorganizoval pohotovostní transfer připravených náhradních lodí, na nich olympionici trénovali při závěrečném soustředění v Susaki v prefektuře Kóči.

„Náhradní letecká doprava proběhla tak, aby kluci měli lodě v dostatečném předstihu před soutěžemi. Navíc v Susaki všichni měli lodě, které jsou téměř totožné s těmi, na kterých jezdí. I na kempu na nich kluci jezdili. Myslím si, že v tomhle by problém mít neměl,“ říká Hottmar.

Fuksa zatím tak v Susaki i po přejezdu na olympijské zátoce Sea Forrest Waterway zatím používá náhradní singlovou loď, která mu dorazila letadlem.

„Je v pohodě, samozřejmě, když je to olympijský závod, tak si nepředstavujete, že budete hledat nějaký kompromis, ale zase, nechci to hanit,“ uvedl Fuksa. „Trénoval jsem na ní i pár dní na kempu, jsem na ní zvyklý, ale rád bych ji přenechal bráchovi, protože ten má půjčenou ne úplně kvalitní loď. A nebylo by dobré, kdyby na ní startoval na olympiádě. Doufám, že to dorazí co nejrychleji a budeme na ní trénovat.“

Původní loď by měla nakonec dorazit během dnešního dne. A Fuksa si tak bude na poslední chvíli moct vybrat, jestli pokračovat na náhradním singlu, nebo sednout do své jedničkové lodě.

„Jsou to v podstatě totožné lodě. Bude mít dva nezávodní dny, aby se s ní zase sžil,“ říká Hottmar.

V singlovém závodě si každopádně může spravit náladu po deblu, kde s bratrem Petrem zůstal mimo velké finále.

„Nebudeme si nic nalhávat, byli jsme z toho smutní, skleslí. Je těžké se namotivovat do finále B. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale to nikoho nezajímá. Každý sportovec chce jet finále A. Zejména pokud na to máte,“ hodnotil Martin Fuksa závod, v němž český debl v závěru předjel Maďary a obsadil druhé místo. „Ostatní posádky v béčku až na jednu nejely semifinále, takže měly určitě určitě více sil, přesto jsme je kromě jedné dokázali ve finiši porazit. Dodalo mi to sílu. A desáté místo na olympiádě, to je super.“