13 medailí! 5 zlatých? Češi útočí na historický rekord. Kdo ho zajistí?

Český sport na letních olympijských hrách září. Zlobu a naštvání z „covidového letu“ na lince Praha – Tokio rychle vystřídala euforie z nasbíraných cenných kovů a ohromných zážitků. Tři zlaté medaile, dvě stříbrné, jedna bronzová, tak zní dosavadní bilance po pouhém týdnu japonského zápolení. Už to je velmi slušný počin. Ale další příval radosti může směle následovat. Cinknout by to mohlo ještě klidně sedmkrát. Proč ne?