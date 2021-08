SOUHRN, 11. den LOH: Ondra ve finále! České neúspěchy, končí i Kellnerová

České vrcholy 11. dne LOH

rychlostní kanoistika: kajakář Josef Dostál skončil v závodě K1 na 1000 metrů pátý. Martin a Petr Fuksové , skončili v závodě deblkanoí na 10. místě

skončil v závodě K1 na 1000 metrů pátý. a , skončili v závodě deblkanoí na 10. místě atletika: českým oštěpařkám Ogrodníkové , Špotákové a Gillarové se nepodařilo postoupit do finále, stejně dopadl i halový mistr Evropy ve vrhu koulí Tomáš Staněk

českým oštěpařkám , a se nepodařilo postoupit do finále, stejně dopadl i halový mistr Evropy ve vrhu koulí sportovní lezení: Adam Ondra si vybojoval postup do finále, když solidně zvládl i obávané lezení na rychlost, zazářil v boulderingu i obtížnosti

si vybojoval postup do finále, když solidně zvládl i obávané lezení na rychlost, zazářil v boulderingu i obtížnosti Medailové pořadí zemí najdete ZDE>>>

Atletika:

Finále:

Muži:

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 45,94 - světový rekord, 2. Benjamin (USA) 46,17, 3. Dos Santos (Braz.) 46,72, 4. McMaster (Brit. Pan. ostr.) 47,08, 5. Samba (Kat.) 47,12, 6. Copello (Tur.) 47,81, 7. Mägi (Est.) 48,11, 8. Sibilio (It.) 48,77.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 602, 2. Nilsen (USA) 597, 3. Braz (Braz.) 587, 4. Karalis (Řec.) a Lightfoot (USA) oba 580, 6. Lisek (Pol.) 580, 7. Coppell (Brit.) 580, 8. R. Lavillenie (Fr.) 570.

Ženy:

200 m (vítr +0,8 m/s): 1. Thompsonová-Herahová (Jam.) 21,53, 2. Mbomaová (Nam.) 21,81, 3. Thomasová (USA) 21,87, 4. Fraserová-Pryceová (Jam.) 21,94, 5. Ta Louová (Pobř. slon.) 22,27, 6. Masilingiová (Nam.) 22,28, 7. Kambundjiová (Švýc.) 22,30, 8. Millerová-Uibová (Bah.) 24,00.

800 m: 1. Muová (USA) 1:55,21, 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:55,88, 3. Rogersová (USA) 1:56,81, 4. Reekieová (Brit.) 1:56,90, 5. Wang Čchun-jü (Čína) 1:57,00, 6. Alemuová (Et.) 1:57,56, 7. Bellová (Brit.) 1:57,66, 8. Gouleová (Jam.) 1:58,26.

Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 700, 2. Reeseová (USA) 697 (druhý nejdelší výkon 695), 3. Brumeová (Nig.) 697 (688), 4. Španovičová (Srb.) 691, 5. Bechová-Romančuková (Ukr.) 688, 6. Davisová (USA) 684, 7. Strattonová (Austr.) 683, 8. Sawyersová (Brit.) 680.

Kladivo: 1. Wlodarczyková (Pol.) 78,48, 2. Wang Čeng (Čína) 77,03, 3. Kopronová (Pol.) 75,49, 4. Tavernierová (Fr.) 74,41, 5. Rogersová (Kan.) 74,35, 6. Ghelberová (Rum.) 74,18, 7. Fiodorowová (Pol.) 73,83, 8. Priceová (USA) 73,09.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

200 m - rozběhy (vítr -0,4 m/s): 1. Bednarek (USA) 20,01, ...Jirka (ČR) diskvalifikován, semifinále (+0,2 m/s): 1. De Grasse (Kan.) 19,73.

1500 m: 1. Debjani (Belg.) 3:36,00.

5000 m: 1. Katir (Šp.) 13:30,10.

110 m př. (-0,1 m/s): 1. Holloway (USA) 13,02.

Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,71.

Koule: 1. Crouser (USA) 22,05, ...17. Staněk (ČR) 20,47 - nepostoupil do finále.

Ženy:

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 50,06, ...12. Vondrová 51,14 - postoupila do semifinále, 34. Malíková (obě ČR) 52,83 - nepostoupila do semifinále.

Oštěp: 1. Andrejczyková (Pol.) 65,24, ...14. Špotáková 60,52, 16. Ogrodníková 60,03, 19. Gillarová (všechny ČR) 59,16 - nepostoupily do finále.

Baseball:

O postup:

Izrael - Dominikánská republika 6:7.

Basketbal:

Muži - čtvrtfinále:

Slovinsko - Německo 94:70 (25:14, 44:37, 66:54), Španělsko - USA 81:95 (21:19, 43:43, 63:69), Itálie - Francie 75:84 (25:20, 42:43, 54:64), Austrálie - Argentina 97:59 (18:22, 39:33, 58:48).

Box:

Muži - do 69 kg:

Finále: Iglesias (Kuba) - McCormack (Brit.) 5:0.

Konečné pořadí: 1. Iglesias, 2. McCormack, 3. Walsh (Ir.) a Zamkovoj (Rus.), 5. Johnson (USA), Baturov (Uzb.), Madijev (Gruz.), Clair (Maur.).

Ženy - do 57 kg:

Finále: Irieová (Jap.) - Peteciová (Filip.) 5:0.

Konečné pořadí: 1. Irieová, 2. Peteciová, 3. Artingstallová (Brit.) a Testaová (It.), 5. Nechitaová (Rum.), Ariasová (Kol.), Nicolsonová (Austr.), Veyreová (Kan.).

Dráhová cyklistika:

Muži - týmový sprint:

Finále: 1. Nizozemsko (Hoogland, Lavreysen, Van den Berg) 41,369 - Velká Británie (Carlin, Kenny, Owens) 44,589,

o 3. místo: 1. Francie (Grengbo, Helal, Vigier) 42,331 - Austrálie (Glaetzer, Hart, Richardson) 44,013.

Další pořadí: 5. Německo, 6. Rusko, 7. Nový Zéland, 8. Polsko.

Ženy - stíhací závod družstev:

Finále: 1. Německo (Brausseová, Brennauerá, Kleinová, Krögerová) 4:04,242 (světový rekord) - Velká Británie (Archibaldová, Kennyová, Evansová, Knightová) 4:10,607,

o 3. místo: 1. USA (Dygertová, Valenteová, Jastrabová, Whiteová) 4:08,040 - Kanada (Beveridgeová, Bonhommeová, Foremanová-Mackeyová, Simmerlingová) 4:10,552.

Další pořadí: 5. Austrálie, 6. Itálie, 7. Francie, 8. Nový Zéland.

Fotbal:

Muži - semifinále:

Mexiko - Brazílie 0:0 po prodl., na pen. 1:4

Rozhodující penaltu proměnil Reinier.

Japonsko - Španělsko 0:1 po prodl.

Branka: 115. Asensio.

Házená:

Muži - čtvrtfinále:

Francie - Bahrajn 42:28 (21:14), Španělsko - Švédsko 34:33 (18:20), Dánsko - Norsko 31:25 (13:12), Německo - Egypt 26:31 (12:16).

Jachting:

Muži:

49er: 1. Bithell, Fletcher (Brit.) 58, 2. Burling, Tuke (N. Zél.) 58, 3. Heil, Plössel (Něm.) 70, 4. Botín, López (Šp.) 70, 5. Warrer, Jensen (Dán.) 82, 6. Lambriex, Van Vugt (Niz.) 87, 7. Lima, Costa (Portug.) 94, 8. Š. Fantela, M. Fantela (Chorv.) 106.

Finn: 1. Scott (Brit.) 36, 2. Berecz (Maď.) 39, 3. Cardona (Šp.) 51, 4. Heiner (Niz.) 56, 5. Junior (N. Zél.) 67, 6. Olezza (Arg.) 68, 7. Lilley (Austr.) 69, 8. Kaynar (Tur.) 81.

Ženy:

49er FX: 1. Graelová, Kunzeová (Braz.) 76, 2. Lutzová, Beuckeová (Něm.) 83, 3. Bekkeringová, Duetzová (Niz.) 88, 4. Barcelóová, Echegoyenová (Šp.) 89, 5. Travasciová, Branzová (Arg.) 90, 6. Dobsonová, Tideyová (Brit.) 95, 7. Rönningenová, Nässová (Nor.) 100, 8. Olsenová, Nielsenová (Dán.) 106.

Smíšené posádky:

Nacra 17: 1. Bantiová, Tita (It.) 35, 2. Burnetová, Gimson (Brit.) 45, 3. Stuhlemmerová, Kohlhoff (Něm.) 63, 4. Cenholtová, Lubeck (Dán.) 70, 5. Darmaninová, Waterhouse (Austr.) 72, 6. Pacheco Van Rijnsoeverová, Trittel (Šp.) 76, 7. Carranzaová, Lange (Arg.) 77, 8. Audinetová, Delapierre (Fr.) 84.

Jezdectví:

Parkur - kvalifikace:

1. Maher (Brit./kůň Explosion W) 0 tr. bodů, ...31. Opatrný (ČR/Forewer) 4, 55. Kellnerová (ČR/Catch Me If You Can Old) 12, Papoušek (ČR/Warness) nedokončil.

Plážový volejbal:

Ženy - čtvrtfinále:

Rossová, Klinemanová (USA) - Ludwigová, Kozuchová (Něm.) 2:0 (19, 19), Vergéová-Dépréová, Heidrichová (Švýc.) - Ana Patrícia, Rebecca (Braz.) 2:1 (19, -18, 12), Graudinová, Kravčenoková (Lot.) - Bansleyová, Wilkersonová (Kan.) 2:1 (13, -18, 11), Artachová, Clancyová (Austr.) - Pavanová, Humanaová-Paredesová (Kan.) 2:1 (15, -19, 12).

Pozemní hokej:

Muži - semifinále:

Belgie - Indie 5:2 (2:2), Austrálie - Německo 3:1 (2:1).

Rychlostní kanoistika:

Muži:

1000 m:

K1: 1. Kopasz 3:20,643, 2. A. Varga (oba Maď.) -1,788, 3. Pimenta (Portug.) -1,835, 4. Schopf (Něm.) -1,911, 5. Dostál (ČR) -5,967, 6. Čang Tung (Čína) 7,460, 7. Green (Austr.) -7,717, 8. Vernice (Arg.) -7,860.

C2: 1. Torres, Enriques (Kuba) 3:24,995, 2. Liou Chao, Čeng Pcheng-fej (Čína) -0,203, 3. Brendel, Hecker (Něm.) -0,620, 4. Godmann, Dos Santos (Braz.) -2,608, 5. Chirila, Mihalachi (Rum.) -4,290, 6. R. Varga, Fitzpatrick (Kan.) -5,162, 7. Glazunow, Barniak (Pol.) -7,322, 8. García, Martínez (Šp.) -16,577.

Finále B: 1. Melantěv, Čebotar (Rus.) 3:30,406, 2. P. Fuksa, M. Fuksa (ČR) -0,834.

Ženy:

200 m:

K1: 1. Carringtonová (N. Zél.) 38,120, 2. Portelaová (Šp.) -0,763, 3. Jorgensenová (Dán.) -0,781, 4. Walczykiewiczová (Pol.) -1,050, 5. Stensilsová (Švéd.) -1,167, 6. Luczová (Maď.) -1,322, 7. Genzová (It.) -2,064, 8. Kerrová (Brit.) -2,289.

500 m:

K2: 1. Carringtonová, Regalová (N. Zél.) 1:35,785, 2. Najová, Pulawská (Pol.) -0,968, 3. Kozáková, Bodonyiová -1,082, 4. Csipesová, Medveczká (všechny Maď.) -1,329, 5. Bullová, Woodová (Austr.) -1,627, 6. Chuděnková, Litvinčuková (Běl.) -1,862, 7. Hostensová, Guyotová (Fr.) -4,544, 8. Heringová Pradlerová, Dietzeová (Něm.) -6,621.

Skoky do vody:

Muži:

3 m prkno: 1. Sie S'-i 558,75 b., 2. Wang Cung-jüan (oba Čína) 534,90, 3. Laugher (Brit.) 518, 4. U Ha-ram (Kor.) 481,85, 5. Kuzněcov (Rus.) 461,90, 6. Pacheco (Mex.) 428,75, 7. Wolfram (Něm.) 426,75, 8. Down-Jenkins (N. Zél.) 415,60.

Sportovní gymnastika:

Muži:

Bradla: 1. Cou Ťing-jüan (Čína) 16,233, 2. Dauser (Něm.) 15,700, 3. Arican (Tur.) 15,633, 4. Jou Chao (Čína) 15,466, 5. Běljavskij (Rus.) 15,200, 6. Mikulak (USA) 15,000, 7. Pachňuk (Ukr.) 14,533, 8. Fraser (Brit.) 14,500.

Hrazda: 1. Hašimoto (Jap.) 15,066, 2. Srbič (Chorv.) 14,900, 3. Nagornyj (Rus.) 14,533, 4. Malone (USA) 14,200, 5. Bull (Austr.) 12,466, 6. Kitazono (Jap.) 12,333, 7. Deurloo (Niz.) 12,266, 8. Karimi (Kaz.) 11,266.

Ženy:

Kladina: 1. Kuan Čchen-čchen 14,633, 2. Tchang Si-ťing (obě Čína) 14,233, 3. Bilesová (USA) 14,000, 4. Blacková (Kan.) 13,866, 5. Leeová (USA) 13,866, 6. Ašikawaová (Jap.) 13,733, 7. Saraivaová (Braz.) 13,133, 8. Urazovová (Rus.) 12,733.

Sportovní lezení:

Muži:

Kvalifikace: 1. M. Mawem (Fr.) 33 b., ...5. Ondra (ČR) 216 - postoupil do finále.

Stolní tenis:

Družstva:

Muži:

Čtvrtfinále: Japonsko - Švédsko 3:1, Tchaj-wan - Německo 2:3.

Ženy:

Čtvrtfinále: Německo - Korea 3:2, Čína - Singapur 3:0.

Semifinále: Japonsko - Hongkong 3:0.

Vodní pólo:

Ženy - čtvrtfinále:

Kanada - USA 5:16 (1:7, 2:4, 0:0, 2:5), Španělsko - Čína 11:7 (5:2, 4:3, 2:1, 0:1), Nizozemsko - Maďarsko 11:14 (3:4, 4:4, 2:2, 2:4), Austrálie - Rusko 8:9 (2:4, 2:2, 2:2, 2:1).

Volejbal:

Muži - čtvrtfinále:

Rusko - Kanada 3:0 (21, 28, 22), Brazílie - Japonsko 3:0 (20, 22, 20), Itálie - Argentina 2:3 (21, -23, -22, 14, -12), Polsko - Francie 2:3 (21, -22, 21, -21, -9).

Vzpírání:

Muži - do 109 kg: 1. Džurajev (Uzb.) 430 kg (trh 193 + nadhoz 237), 2. Martirosjan (Arm.) 423 (195+228), 3. Plesnieks (Lot.) 410 (180+230), 4. Nanijev (Rus.) 409 (188+221), 5. Christov (Bulh.) 408 (189+219), 6. Čin Jon-song (Korea) 400 (180+220), 7. Michalski (Pol.) 391 (175+216), 8. Kitts (USA) 390 (177+213).

Zápas:

Muži - řecko-římský:

Do 77 kg: 1. Lörincz (Maď.), 2. Machmudov (Kyrg.), 3. Jabiku (Jap.) a Husejnov (Ázerb.), 5. Garají (Írán), 6. Chaljan (Arm.), 7. Čechirkin (Rus.), 8. Starčevič (Chorv.).

Do 97 kg: 1. Jevlojev (Rus.), 2. Aleksanjan (Arm.), 3. Michalik (Pol.) a Hadi Saravi (Írán), 5. Szöke (Maď.) a Savolainen (Fin.), 7. Hancock (USA), 8. Milov (Bulh.).

Ženy - volný styl:

Do 68 kg: 1. Mensahová Stocková (USA), 2. Oborududuová (Nig.), 3. Čerkasovová (Ukr.) a Žumanazarovová (Kyrg.), 5. Došová (Jap.) a Sorondzonboldynová (Mong.), 7. Feng Čou (Čína), 8. Veljevová (Rus.).

Olympiáda minutu po minutě zde >>>