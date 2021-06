Terminátor s koučem jako Guardiola. Choupenitch o šermu, zpěvu i OH

Když jsem sledoval Alexandra Choupenitche při rozhovoru, měl jsem osvěžující pocit, ostatně jako z celé jeho generace. Nemám rád, když se nadává na mladé ve smyslu ,ty jejich sociální sítě a mobily‘, mám to jinak. Tahle generace je prostě jiná a docela i fandím úspornosti komunikace sociálních sítí. Při interview jsem celou dobu myslel na to, jak je obdivuhodně otevřený, jak my jsme žili v komunismu a museli někdy říkat věci, které jsme říkat nechtěli. Ale to hlavní je, že se probojoval v šermu fleretem zcela jedinečným způsobem na olympiádu do Tokia.

Jaké to je, bojovat o olympiádu a mít pouze jednu turnajovou šanci v Madridu?

„První věc, která mě napadá: jakou jsem měl strašnou radost z toho, že vůbec budeme závodit. Závodím skoro dvacet let a byl to strašně divný rok, kdy jsme neměli žádný turnaj. Moc jsem se těšil, že budeme závodit. Připravoval jsem se celý rok. Tři dny po tom, co nám loni v březnu kvůli covidu zrušili turnaj v Los Angeles, kde jsme již byli, jsem tedy začal doma trénovat. Měl jsem štěstí, že jsem měl klíčky od haly, takže jsem tam chodil sám. Trénoval jsem a makal celé léto i podzim, a celou tu dobu jsem si říkal: někdy to přijde a já budu muset být připravený. Pořád to oddalovali a oddalovali. A pak nám oznámili, že to bude mít tento systém, že bude Světový pohár v Madridu, takže jsem věděl, na který turnaj to připravuju - a dokázali jsme se s týmem suprově nachystat. Jsem rád, že se to povedlo.“

Jak trénuje šermíř sám?

„Blbě. Ale dá se fyzicky trénovat. Mám italského trenéra a italskou kondiční trenérku, tak jsme našli systém, že jsem si s ní volal každý den, přes FaceTime jsem měl kameru a ona to kontrolovala. Nebo jsem si natočil něco z tréninku a ona mi k tomu něco řekla. Naštěstí jsem po nějaké době mohl jet do Itálie a pracovali jsme s trenérem. Trénovali jsme u něj doma, na chodbě, venku. Tam chodili lidi z pláže a my makali a trénovali na dlaždičkách. Bylo to zvláštní, ale super. Důležité je pořád něco dělat a nepolevit. Člověk musí mít pocit, že tomu dal opravdu všechno. To si myslím, že je důležité pro psychiku. Den před turnajem jsem seděl v hotelu, chystal si flerety a celý ten rok jsem si retrospektivně projel. A i to strašně pomohlo. Řekl jsem si: udělal jsi všechno, co jsi mohl, možná i trošku víc. Nechal jsi tam všechno a zítra předveď výkon, který si to zaslouží. A ve chvíli, kdy tam bude někdo lepší a porazí mě, je to v pořádku. Je to sport.“

Kolik šermířů se na olympijské hry dostane? A jakto, že z takového počtu jste postupoval jenom vy? Jak se tam dostanou ti další?

„Šerm fleretem je individuální sport, ale kvalifikují se tam i týmy. Ale v týmovém sportu jsme bez šance, protože tady nemám další parťáky, kteří by byli na takové úrovni jako já, abychom měli šanci o účast bojovat. Probojuje se tam osm týmů, v každém tři lidi, dohromady 24 - a na olympiádě je 35 lidí. Takže už zbývá jenom 11 míst, která se musí rozdělit spravedlivě mezi všechny kontinenty. Na Evropu jsou tři místa pro jednotlivce, přitom dva postupují přímo ze žebříčku. To se mi mimochodem podařilo před Riem. A na tenhle turnaj do Madridu přijel jeden nejlepší z každého státu a jenom vítěz postupoval. A to jsem byl já.“

To znamená, že byste mohl klidně vyhrát celou olympiádu?

„Už jsem vyrostl z toho, abych někde říkal svoje cíle a ambice. Tyto věci si nechám pro sebe.“

Můžete vysvětlit, jaký je rozdíl mezi kordem, fleretem a šavlí?

„Sportovní šerm má tři disciplíny, šermují kluci i holky. Já se věnuju fleretu. Na té nejvyšší úrovni, v první stovce, není nikdo, kdo by dělal víc disciplín. Občas to zkouší holky, vím, že jedna zkoušela fleret a šavli, ale nejde to. Zásadní rozdíl je v tom, kde se počítá zásahová plocha. Ve fleretu je to jenom trup a krk, tedy nejmenší zásahová plocha. V šavli je to od půlky těla nahoru, včetně rukou a hlavy. V kordu celé tělo. Druhý zásadní rozdíl je v tom, že kord a fleret jsou bodné zbraně, takže musím vyvinout určitou sílu. V šavli se stačí jenom dotknout platného povrchu, protože je to i sečná zbraň. Pak jsou tam další pravidla. Ve fleretu a šavli je právo útoku, krytu, ale to je již dost složité. To nezvládnu vysvětlit, to by si museli čtenáři vyzkoušet.“

Kde jste přišel k italským trenérům?