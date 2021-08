Hrdina Choupenitch jako hvězda Marešova koncertu! Je to profík, říká

Po návratu z olympijských her v Tokiu je bronzový medailista Alexander Choupenitch na roztrhání. Pozvání se mu dostalo také na koncert moderátora Leoše Mareše, který tak připravil svým fanouškům jedinečné překvapení. „Bylo to úžasný, Leoš je velký profesionál," pochvaloval si po hudební show český šermíř.

Bronzový olympijský medailista Alexander Choupenitch nevyniká pouze v šermu. Jeho velkým koníčkem je také zpěv. Na svém kontě má zatím čtyři singly s dvěma videoklipy a další texty už čekají na své hudební zpracování.

Umělecký talent předvedl český fleretista také na koncertě Leoše Mareše na Konopišti, kam jej hvězdný moderátor pozval jako tajného hosta. A překvapení pro diváky mu vyšlo na jedničku.

„S radostí jsem pozvání od Leoše přijal. Věřil jsem, že to pro mě bude velký zážitek, a to se mi i potvrdilo. Bylo to úžasný, vyjel jsem na stage a v pozadí běželo video z olympiády. Lidi to přijali strašně dobře a myslím, že jsme si to všichni užili,“ říká Choupenitch, který diváky potěšil svou peckou Víme oba, na které spolupracoval s legendou hip-hopové scény – Dj Wichem.

Chválou nešetřil český fleretista ani směrem k moderátorovi, který po celou dobu jeho zpěvu neúnavně bavil diváky svou improvizovanou šermířskou show nebo pózováním s Choupenitchovou medailí z Tokia.

„Leoš byl velký profesionál, je to skvělý showman a jenom se mi potvrdilo to, proč ho lidi mají rádi a proč je to u nás minimálně jeden z nejpopulárnějších moderátorů a bavičů.“