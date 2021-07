Když prohrát, tak s Jirkou! Lipták a Kostelecký jsou zpět, slavili s doutníky

Tři olympijští šampioni se na letišti Václava Havla srovnali za jedním stolem. Vlevo vítěz z Barcelony 1992 a současný trenér národního týmu Petr Hrdlička, vedle něj tokijský hrdina Jiří Lipták. A nakonec usedl i poražený z čtvrtečního rozstřelu a šampion z Her před 13 lety David Kostelecký. Všichni v dobré náladě, leč značně unavení po dlouhém letu z Japonska. „Tak velkou tiskovku jsem v životě nezažil, takovej zájem o sportovní střelbu,“ divil se na začátku Lipták.

Jak se vám po velkém úspěchu cestovalo?

Jiří Lipták: „No, jsme skoro třicet hodin na cestě, takže určitě pochopíte, že jsme celkem unavení. Ale v letadle jsme to nějakým způsobem zvládli a těšili jsme se domů, takže myšlenky na domov nám trochu zkrátily cestu. Jsme rádi, že jsme na letišti vším prošli, zbraně už máme odbavený a jsme připraveni vyrazit směr Brno.“

David Kostelecký: „Jirka to řekl úplně přesně, nemám co dodat.“

Petr Hrdlička: „Jenom bych doplnil, že jsme odpočatí, protože jsme neletěli v prasníku, ale v byznysu.“ (směje se)

Stihli už jste nějak medaile oslavit?

Lipták: „Už je o nás asi známé, že máme rádi doutníky. Takže když z nás večer spadl všechen stres a to kolečko média – antidoping a tak dále. Tak jsme si mohli na českém olympijském patře, protože český olympijský dům tam nebyl, dát náš oblíbenej vítěznej doutník. A říká se, že Japonsko je Země vycházejícího slunce, tak jsme to aspoň jednou chtěli zažít. To se nám povedlo.“

Kostelecký: „Tak když takhle pěkně odpovíš, já už nemám co dodat. Jak Jirka říká, skoro jsme nešli spát, šli jsme až hodně pozdě. Hned po finále jsem mu říkal, že je dobré pamatovat si tyhle momenty, protože to strašně rychle uteče. Já už si z Pekingu nepamatuju skoro nic, takže je dobrý ty vítězný momenty prodlužovat, o co jsme se snažili na tom našem balkóně.“

Jak budou probíhat oslavy doma v Brně?

Lipták: „Osobně žádné konkrétnější plány nemám, ale 4. srpna odjíždím na dovolenou, takže to asi všechno vyřešíme až po návratu. Až se to uklidní, bude to asi nějaká větší akcička, takže to chce líp naplánovat.“

Kostelecký: „Doufám, že oslava proběhne jen v úzkém rodinném kruhu. A pak, že se potkáme s Duklákama a s lidma kolem střílení, to se určitě ještě něco vymyslí. Ale hrozně se těším za rodinou, tam se nějaká menší oslava uskuteční.“

Dva čeští, respektive českoslovenští sportovci, jsou na stupních vítězů ve stejné disciplíně poprvé od roku 1932. Co na tenhle úspěch říkáte?

Kostelecký: „Vůbec jsem o tom nevěděl. Dočetli jsme se to až tam. Myslel jsem si, že to je běžnější, že třeba vodáci jsou většinou úspěšní na olympiádě, tak že to tam třeba měli. Nejdůležitější na tom je, že jsme udělali dobrou reklamu našemu sportu. Tím, že používáme zbraně, se moc nehodí do téhle doby, kde všechno musí být jinak, než jsme bývali zvyklí. A doufejme, že jsme třeba přitáhli zájem mladší generace a motivovali lidi, co už střílí. Aby to po nás někdo dokázal zopakovat.“

Lipták: „Jen bych doplnil, že náš trenér má zlato z Barcelony 1992, David z Pekingu 2008 a mně se to podařilo nyní. Z posledních osmi olympiád jsme pro Českou republiku získali tři zlaté medaile, tím se žádný jiný stát nemůže pochlubit. Nebo možná jo, ale nevím o tom.“

Už vám, Jirko, David říkal, jak se vám změní život po olympijském triumfu?

Lipták: Jo, David mě furt straší, že teď nebudu mít čas. Ale věřím, že si ho nějak udělám, protože poslední měsíc a půl byl strašně hektický, takže odpočinek je důležitý.“

Davide, zmiňoval jste, že máte tři děti a dvě medaile. Rozhodnul už jste se, jestli nezkusit vydržet ještě tři roky do Paříže?

Kostelecký: „Vzhledem k tomu, že mi je 46, se na to fakt těžce odpovídá. Dočetl jsem se, že jsem nejstarší olympionik, který pro Českou republiku získal medaili. Teď jsme doletěli a nechci dělat žádné závěry. Potom si sednu s lidmi, ke kterým mám důvěru, probereme to a dohodneme se, co se mnou dál. Protože já s tím úspěchem vážně nepočítal a samozřejmě si tam nezavírám dveře, ale nedělám si iluze, že budu mládnout a že to bude lepší.“

Lipták: „Všem novinářům jsem říkal, když se mě na Davida ptali, že ho tohle nakoplo a do Paříže vydrží. Určitě bych mu to přál, ale my máme strašně těžká kritéria, která by se pro příští olympiádu měla změnit. Podle žebříčku by měl jet nějaký počet střelců, což by nám mohlo vyhovovat, protože česká střelba je na takové úrovni, že i v Paříži bychom mohli mít dva zástupce. Neříkám, že to budu já a David, máme i mladší střelce, kteří už nám šlapou na paty. V naší disciplíně nehrozí nějaká generační mezera. A shodou okolností získal na skeetu bronzovou medaili střelec, kterému je 58 let. Takže David možná ještě zvládne Los Angeles 2028 a v Brisbane by se rozloučil.“

Kostelecký: „Jo, díky, díky fakt.“ (směje se)

Jak dlouho teď nesáhnete na zbraně?

Hrdlička: „Doporučil jsem klukům, aby flintu nevzali do konce roku do rukou.“

Kostelecký: „Tak vzhledem k tomu, že máme to finále světového poháru, tak je to celkem složitý. (směje se) V Brně budeme mít mistrovství České republiky a myslím, že je naší povinností se zúčastnit. S tréninkem to asi do té doby nebudeme přehánět, ale republiku odstřílíme.“

Hrdlička: „Vy jim věříte? Já ne, protože to znám! V mém případě trvaly ty oslavy tři čtvrtě roku.“

Lipták: „Protože tys byl ještě svobodnej a neměls děcka, víš?“ (směje se)

Vyhráli jste jako kamarádi, ale nemrzí vás, Davide, ztracený náskok ve finálové sérii?

David Kostelecký: „Člověk na to může mít dva pohledy. Pět týdnů před odletem jsem volal mému šéfovi Radku Jančíkovi, že nechci jet, protože na to nemám výkonnost. Že nestřílím, jak bych si představoval, a jestli s tím ještě něco neuděláme. Dohodli jsme se, že teda odjedu, takže z tohohle pohledu je jakákoliv medaile nebo jen finálové umístění, úspěch. Nemůžu být zklamaný, protože jsem s tím nepočítal. Zároveň jsem samozřejmě vyhrát chtěl, myslím, že jen dva lidi, co mají dvě zlata z trapu. Ale pokud bych měl někdy s někým prohrát, tak by mi to vždycky nejmíň vadilo s tím Jirkou, protože to zůstalo v České republice. Asi to tak mělo být. Zasloužil si to, vyhrál i kvalifikaci o bod. Podle mě krásný závěr. A tím, že to skončilo v rozstřelu, i skvělé vyvrcholení soutěže.“