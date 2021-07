EXKLUZIVNĚ: Kvitová a Šmicer o lásce k fotbalu a Slavii i Hrách v Tokiu

Přestože je tenistka Petra Kvitová klubovou příslušností sparťankou, odmalička díky svému otci fandí fotbalové Slavii. „Ráda na fotbal chodím, třeba naposledy jsem byla na Karviné,“ vypráví. Ikona vršovického klubu se tenisem rovněž baví, i když jen na rekreační úrovni. „Třeba singla nemůžu hrát vůbec, protože nemám bekhend,“ směje se bývalý reprezentant. České medailové naději před odletem do olympijského Tokia přál zisk cenného kovu. „Budeme fandit! Ale vím, jaká konkurence tam je. My fotbalisti můžeme třeba remizovat a jede se dál. V tenise to nejde.“

Jak dobře se znáte, jak často se potkáváte na Slavii?

Kvitová: „Když mám čas, ráda na fotbal chodím, Vláďa tam občas je a občas ne. Někdy se mineme, někdy se potkáme. Takže zase tak dobře se neznáme.“

Šmicer: „Potkáváme se jenom na Slavii, ne že bychom spolu jezdili na dovolenou nebo chodili na obědy. Ale samozřejmě o sobě víme, sleduju, jak hraje Petra. Myslím, že Petra třeba zase ví, že jsem za Slavii hrál.“

Prásknete, Vláďo, na Petru, jaká je fanynka na fotbale?

Šmicer: „Myslím, že je taková trpělivá, klidná. Není žádný nervák. Jsem ale strašně rád, že má ráda fotbal a na Slavii chodí. To je pro můj sport strašně důležitý, aby takoví slavní sportovci chodili na fotbal a ještě k tomu měli takový vztah ke Slavii.“

V Edenu máte takový tenisový fanklub, ne? I Jan Kodeš chodí pravidelně, že?

Kvitová: „Potkávám se tam s ním docela často, což je fajn. Stejně jako s Vláďou. Myslím, že vedle sebe jsme ale na zápase seděli snad jenom jednou. Mě prostě fotbal baví a ráda na něj chodím, třeba naposledy jsem byla na Karviné.“

Na Karvinou chodí jenom srdcaři, ne?

Šmicer: „To jsem zrovna nebyl.“ (smích)

Kvitová: „To pasuje, nebyls tam, Vláďo.“

Šmicer: „Mockrát jsme s Petrou vedle sebe při zápase neseděli, ale potkáváme se uvnitř u stolu, než jdeme ven na sedačky. A tam většinou probereme, co je novýho.“

Traduje se, že ženy víc baví hokej než fotbal, který je pro ně málo akční. Proč vy, Petro, máte raději fotbal?

Kvitová: Já mám ráda i hokej, není to tak, že bych byla vyhraněná jen na fotbal. Ale při hokeji fandím hlavně během mistrovství světa nebo olympiády, prostě když hraje Česko. Ale já mám problém, že v televizi někdy nevidím puk, což je pak náročnější. Ve fotbale zase vlastně sleduju jenom Slavii, anebo českou reprezentaci. Je to hlavně díky tátovi, který Slavii zbožňuje, a já na ní vlastně vyrostla.“

Je zvláštní, že holka z Fulneku fandí pražskému klubu. To třeba v nedaleké Ostravě nemusí moc brát, ne?