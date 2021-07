Kvitová po kanáru: Odešly mi nohy, byly jako žvýkačky. Soupeřka ji štvala

První set jste vyhrála, co se pak pokazilo?

„Nejhorší bylo, že jsem nemohla v sobě najít něco, čím bych to zlomila. I když jsem po druhém setu odešla na záchod a převléct se, tak to nebylo vůbec znát. První set mohl skončit trochu rychleji než o něj tak hodně bojovat. Pak už mi bohužel odešly nohy a byly jako žvýkačky. Nepohnuly se tam, kam bych pro úder potřebovala. Začala jsem více kazit, byl to začarovaný kruh a já nevěděla, jak z něj ven.“

Čím to bylo? Tíha okamžiku?

„To kdybych věděla. Byl tady tlak, nervy, těžký zápas, podmínky nebyly ideální. Obecně se cítím unavenější, musím nějak načerpat síly, abych konec sezony ještě nějak zmáčkla. Co mi zbývá jiného.“

Vidíte aspoň nějaká pozitiva?

„Jo, snažím se myslet pozitivně. První set byl dobrý, dobře jsem servírovala, našla jsem rytmus na return, do úderů jsem chodila správně. Bojovala jsem a když jsem prohrála servis, tak jsem se nezlomila. Celý první set byl pozitivní, ale bohužel se hraje na dva vítězné.“

To, co se pak stalo… Není to pro vás trošku záhada?

„Ani ne. Odešly mi nohy, to je celé. Počasí a dusno mi nepřidalo, bere mi to energii. Fyzicky jsem to nezvládla, psychicky mě zápas taky vyčerpal. Bylo to i o soupeřce. Kdybych hrála se Sabalenkovou, tak by to bylo o dvou úderech, hop nebo trop. Tady jsem věděla, že když odejdou nohy, tak to pak bude těžké.“

Soupeřka hodně používala kraťasy, štvala vás tím?

„Štvala, no. Bylo to kočka s myší. Hrála to, co potřebovala a hrála chytře.“

Jaké máte další plány?

„Abych se teď hrnula do tréninku, na to úplně nemám hlavu. Až přijedu domu, tak to snad bude lepší. Čeká mě dlouhá cesta zpátky, tak budu mít pár hodin na to si to trochu promyslet.“

Je porážka o to těžší, že je na olympijských hrách?

„Určitě je to jedna z těch těžších porážek. Je to jako grandslam. Bolí to a vím, že olympiáda se jen tak nezopakuje. Chápu sportovce, kteří se připravují na olympiádu čtyři roky, a pak jim to nevyjde. Jsou z toho zdevastovaní. To teď momentálně zažívám taky. V tenisu máme každý týden nový turnaj, ale tyhle velké akce bolí mnohem víc.“

Myslíte na další Hry, které budou „už“ za tři roky?

„Už jsem tuhle otázku taky dostala. Ale vůbec nevím, co bude za tři roky...“