Vondroušová po výhře psala mamince: My vám ty medaile přivezeme!

PŘÍMO Z TOKIA | Vícehlavá saň znovu udeřila. Markéta Vondroušová zůstala v pavouku olympijského turnaje z nebezpečného českého týmu sama, svou velkou misi ale dotáhla až do finále. Ukrajinku Svitolinovou utrápila pestrou hrou. A hned, jak po vítězství dosedla na lavičku, vzala do ruky mobil.

Komu jste psala?

„Já jsem posílala mámě a svému příteli Štěpánovi tu hlášku My vám ty medaile přivezeme. A hrozně se smáli. Máma posílala smajlíky, plakala.“

Co říkali vaši koučové Jiří Hřebec a Jan Mertl?

„Píšu si s oběma. A myslím, že i oni jsou ve spojení. Pan Hřebec píše strohé, jasné zprávy na whatsapp. Ale vím, že když je to víc než čtyři slova, tak je to super. Nepíše smajlíky, ale vím, že má radost. Teď mi psal, že jsem hrála super, že je finále bomba. Myslím, že má radost, protože je se mnou celou kariéru od patnácti let. Už jsme toho zažili hodně. Je super mít ho po ruce.“

Už vám došlo, že budete mít olympijskou medaili?

„Zatím úplně ne. Včera jsem začala dostávat zprávy, že už je medaile blízko, ale nechtěla jsem si to připouštět. Samozřejmě se to člověku honí v hlavě. Ta cesta byla fakt dlouhá, a kdybych prohrála, tak o třetí místo by to byl strašný boj. Hlavně jsem nechtěla hrát o třetí, protože brambora je podle mě z olympiády hrozná. Jsem moc ráda, že se mi to povedlo. A ať už to bude zlato nebo stříbro, tak jenom to, že už budu na stupních vítězů, je fakt krásný.“

Co říct k zápasu, v němž jste soupeřku utrápila za hodinku?

„Super jsem podávala a držela jsem se plánu. Cítila jsem se s ní dobře ve výměnách, že mě nemlela. Chtěla jsem zůstat v klidu, zbytečně to nespěchávat. Protože ona když se chytne, tak je nepříjemná a strašně moc toho vrátí. Myslím, že rozhodlo podání, které mi docela šlo. Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak jednoznačný to nebylo Protože ona bojovala do posledního bodu.“

Co kromě servisu na Svitolinovou platilo?

„Hrála jsem s ní v Římě, tam platily kraťasy. Na betonu je to jiné, víc to skáče a je těžší to hrát, ale myslím, že to na ni platí. Pak jsem se jí snažila vyhánět forhendem ven a ona si pak ve výměnách tolik nevěřila a hrozně riskovala.“

I tady ale vaše pověstné kraťasy psaly. Pamatujete hru v druhém setu za stavu 2:0 a 15:15, kdy jste je použila dvakrát po sobě? Bylo vidět, že to Ukrajinku rozhodilo.

„V Římě s tím taky měla problém. Ona je strašně rychlá do stran, ale přijde mi, že k síti moc neví, co s tím. Já jsem si to nějak dohrávala a měla jsem na síti plán, že ji nechám hrát první volej a pak se uvidí. Držela jsem se toho, co jsme si řekli před zápasem. A jsem ráda, že to vyšlo.“

Napadlo by vás před pár dny, že se podíváte do finále olympiády?

„Člověk v sebe tak nějak musí věřit. Když jsem porazila tu Naomi (Ósakaovou), tak jsem si říkala, že jsem hrála dobře, a že ještě můžu ukázat něco lepšího. Začala jsem věřit, že ty holky můžu tady porážet, ať je to kdokoliv. Teď už to může dopadnout jakkoliv, Belinda (Bencicová) taky hraje skvěle, takže to bude zase těžký zápas. Ale už jenom to, že s tou medailí odjedu, je krásný.“

S Bencicovou jste zatím hrála jednou a letos v Miami ji porazila, jak na to vzpomínáte?

„To byl super zápas. A strašně těžký zápas. Porazila jsem jí šest čtyři ve třetím. Ona je hodně útočná. Bude to těžké. Jsme docela kamarádky. Říkaly jsme si v šatně, než šla hrát svůj zápas, že už je to blízko. Říkaly jsme si, že se potkáme ve finále, ale nechtěly jsme o tom raději moc mluvit. Nakonec nám to vyšlo. Je to hodně hezké.“

Vy už za sebou máte velké finále na Roland Garros, bude se tahle zkušenost hodit?

„No, jasně. Určitě, Paříž mi k tomu pomáhá. Finále jsem tam hrála, vím, co od sebe čekat. Hlavně si snažím říkat, že jsem tady v těch zápasech nebyla moc favorit. Takže si to docela užívám, že na mě není takový tlak. Člověku se pak hraje líp. Chtěla jsem vyhrát, ale člověk zas nesmí na sebe tlačit. V prvním kole s Bertens jsem byla fakt extrémně nervozní. Chtěla jsem vyhrát a pak se to projevilo. Takže jsem si nechala v hlavě, že do toho dám všechno a uvidí se. A zatím to teda vychází.“