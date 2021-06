Synka trápí záhadný syndrom snížení výkonu: Je těžké to někomu vysvětlit

Když se po neúspěchu na mistrovství Evropy ve dvojskifu rozhodl vrátit ke své výstavní disciplíně, věřil, že výsledky přijdou rychle. „Vrátil jsem se na skif a byl jsem natěšený. Skočil jsem do toho po hlavě, ale pak to nešlo podle představ,“ vyprávěl Ondřej Synek. Po trápení na SP v Lucernu vyšlo najevo, proč mu „došly baterky“. Dostal nařízený odpočinek. „Jsem ale rád, že jsem jinak zdravý. Že všechny rozbory krve, echo srdce, vyšetření na nemoci vyšly v pohodě. Teď mě žene kupředu vidina účasti na páté olympiádě,“ prohlásil osmatřicetiletý veslař.

Ondřeji, jak se momentálně cítíte? Co vás trápí?

Po SP v Lucernu, kdy moje výsledky nebyly vůbec dobré a necítil jsem se fajn, jsem absolvoval zdravotní vyšetření u Jirky Dostála (vedoucí lékař Centra sportovní medicíny v Praze). Naštěstí se neodhalil žádný zdravotní problém, ve smyslu, že bych měl nějakou nemoc nebo třeba vážný problém se srdcem. Ale bohužel došlo ke ztrátě výkonnosti a to mě v současné době trápí nejvíc. Domluvili jsme se s panem doktorem na postupu směrem k olympiádě a držím se toho. Snažím se dbát jeho rad. Domluvili jsme se tak i s trenérem a doufám, že všechno klapne.

Jaká byla doporučení? Jaký je váš plán pro nejbližší dny a týdny?

Dát si 14 dní úplný klid od sportu. Zkusit načerpat energii tím, že budu hodně spát a dělat to, co mě baví a naplňuje. Dobře jíst, věnovat se koníčkům a dát si voraz od veslování a sportu. Příští týden v pondělí se chystáme odjet do Livigna na soustředění, kde bych měl začít pomalu trénovat a všechno směřovat k olympijským hrám. Doufám, že se to nějak nakopne a budu v lepší formě, než jsem byl doposud.

Jak jste odpočíval?

Samozřejmě jsem se i válel. Doktor mi doporučil hlavně nesportovat, nedělat žádný výkonnostní pohyb. Byl jsem se projít, byl jsem se projet na motorce, uklidil jsem si garáž. Dělal jsem věci, které mě baví a načerpávám jak fyzickou energii, tak samozřejmě i psychickou. Ale zároveň už vyhlížím i to, kdy si znovu sednu do lodi.

Kdy se problémy začaly projevovat? Jsou už dlouhodobějšího rázu?

Myslím, že ano. Je to akumulace fyzické a psychické zátěže po dvaceti letech vrcholového sportu. Už na jaře jsme s Kubou Podrazilem zkoušeli ME na dvojskifu a nebylo to úplně ideální. Až do teď jsem ale pořádně nevěděl, co se děje, protože jsem trénoval normálně, jako každý rok. Myslím, že natrénováno mám, ale najednou to v Lucernu, na posledním SP, bylo jako horská dráha. Jako když vyjedete nahoru a pak se dostanete úplně dolů. Výkon tam prostě nebyl a prakticky jsem nevěděl, čím to je. Na závody jsem se těšil, závodit jsem chtěl, ale vůbec mi to nešlo. Bylo to poprvé v životě, kdy se mi to stalo. Teď dělám vše pro to, abych jel na olympiádě co nejlíp a zadařilo se mi.

Tušíte, jak bude vypadat trénink v Livignu po 14denní pauze?

Měl by začít pozvolna, jako když se vracíte po nemoci do tréninkového procesu. Směrem k blížícímu se vrcholu sezony, olympiádě, se to začne stupňovat do intenzity. Věřím, že načerpání sil bude mít pozitivní vliv na moji výkonnost a že se ještě poperu o dobrý výsledek.

Máte už plán přípravy na Tokio po návratu z Itálie?

Závěrečnou část bych měl strávit v Praze. Zatím úplně detailní plán nemáme, uvidíme, jak to půjde v Livignu. Po konzultaci s doktorem jsme domluvení, že bych absolvoval i zátěžové testy na veslařském trenažeru nebo i na vodě.

Vždycky jste říkal, že pátá olympiáda je váš velký cíl. Mění se teď něco?

Na olympiádu jsem jel vždy s tím, že ji chci vyhrát. To se samozřejmě nemění. I na tu pátou pojedu se stejným cílem. Teď se to malinko komplikuje, ale budu dělat vše pro to, abych pořád jel o medaili. Doufám, že to půjde. Samozřejmě je to sport, člověk nikdy neví, nedokáže to odhadnout, ale udělám pro to všechno.

Probleskla vám hlavou i myšlenka na blížící se konec kariéry?

Tím se teď nechci zabývat. Přede mnou je olympiáda, to je hlavní cíl. Co bude po ní, to se teprve rozhodnu. Samozřejmě mi není pětadvacet a už se mi aktivní kariéra chýlí ke konci. Ale jestli skončím teď po olympiádě, nebo jindy, to zatím nechávám otevřené.

Co vám pomáhá v nové situaci, která pro vás musí být náročná?

Nikdy jsem se s tím nesetkal. Po dvaceti letech vrcholového sportu je to velmi nezvyklá situace. Ale vidina účasti na olympiádě a možnost tam odjet hezký závod je motor, který mě pořád žene dopředu. Udělám vše pro to, abych tam jel a reprezentoval naši republiku. To je hlavní motor.

Pomáhá vám okolí? Jak náročné bylo vysvětlovat, proč se vám nedaří?

Hodně lidí se mě ptá, co se děje, proč mi to teď na závodech nešlo. Že jsem nebyl ve finále a tak dále. Je to těžké jim to vysvětlovat, ale na druhou stranu shledávám, že mě všichni podporují. Ti, kteří mě znají, vědí, že to není tak, že bych přestal trénovat. Že tam je nějaký jiný problém, který neumíme moc pojmenovat… Vesměs všichni, kteří mě znají, mě podporují.

Lékař Dostál: Ondra má předpoklady dostat se zpět

Syndrom nejasného snížení výkonu. Diagnóza veslaře Ondřeje Synka není zase tak neobvyklá. „Většina z elitních závodníků si podobnou krizí někdy projde,“ tvrdí Jiří Dostál, vedoucí lékař Centra sportovní medicíny.

Když se český skifař obrátil na doktory, obával se, aby za ztrátou ideální formy nestála nemoc. To se naštěstí nepotvrdilo. „Přes všechna provedená vyšetření se neukazuje žádný strukturální problém. Jde o funkční záležitost, v dlouhé kariéře vrcholových sportovců to není neobvyklé,“ říká Dostál.

U pětinásobného mistra světa odmítl variantu přetrénování nebo jinou podobnou chybu. „Projevy tohoto syndromu jsou zrádné. Dají se přirovnat k vybíjející se baterii. Dlouho je mírný pokles výkonu maskovaný či neznatelný, ale po překročení určité hranice dochází k rychlému snížení výkonu, který se pak projeví v závodních výsledcích,“ konstatuje Dostál.

Historicky nejlepší český veslař byl po návratu na skif na prvním SP v Záhřebu pátý ve finále A, v Lucernu mezi nejlepší nepostoupil. Ve finále B dojel poslední a začal tušit malér. „Ondru jsme u nás kompletně vyšetřili. Vše bylo negativní. Jediným objektivním nálezem je výrazné snížení aerobního výkonu a snížení maximální kapacity oběhového systému, což je kritické pro výkon ve veslování,“ objasňuje Dostál.

Dohoda lékaře s týmem české medailové naděje pro Tokio zněla: dva týdny klid. A dál? „Společně s Ondrou a trenérem Milanem Dolečkem jsme se dohodli na speciálním režimu do doby konání olympiády. Jde o kombinaci úpravy režimových opatření a tréninkového plánu společně s dalšími faktory, které mohou pomoci vrátit aerobní výkon do úrovně potřebné pro závodění na nejvyšší úrovni,“ vysvětluje Dostál. „Jak známe Ondrovy reakce i tréninkovou a závodní historii, tak má jistě předpoklady k tomu, aby se během několika týdnů dostal zpět na potřebnou úroveň.“

Synek, který má ve sbírce dvě stříbrné a jednu bronzovou olympijskou medaili, se může spolehnout na podporu veslařské komunity. „Stále spolu s ním věřím, že je dostatek času k tomu, aby se dostal do formy na vrchol sezony a popral se o finále olympijského závodu. Připravit se skvěle na nejdůležitější závody i přes dočasný pokles formy, se mu již vícekrát podařilo,“ dodává předseda Českého veslařského svazu Ondřej Šebek.