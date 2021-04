Synkův plán před OH: Skočit na skif, jet a mlátit to tam hlava nehlava

Ondřej Synek: Musím na to skočit, jet a mlátit to tam hlava nehlava • Ivana Roháčková/ASC Dukla

Ondřej Synek: Musím na to skočit, jet a mlátit to tam hlava nehlava • ČTK

Chtěli se zkusit probojovat na olympiádu na dvojskifu. Důvodem bylo také to, že si Ondřej Synek (38) myslel, že v této kategorii je větší šance na úspěch. Jenže po 11. místě na mistrovství Evropy se s Jakubem Podrazilem dohodli, že spolu pokračovat nebudou. Synek se tak opět začne sžívat se skifem. „Doufám, že to bude rychlé, kamarádíme se už dlouho,“ smál se čtyřnásobný účastník OH.

Poprvé si vyzkoušel olympijskou atmosféru na Hrách v Aténách 2004 – na dvojskifu. Na třech dalších pak bral Ondřej Synek dvakrát stříbro a jednou bronz jako individualista na skifu. Posledními OH pro něj budou ty posunuté v Tokiu, kam se chtěl zkusit probojovat s novým parťákem Jakubem Podrazilem opět na dvojskifu. Kruh by se uzavřel. Jenže to nešlo. „Nejsme si vědomi, že bychom udělali chybu nebo že bychom dělali něco špatně, ale prostě nám to nejelo,“ prozradil Synek Sportu. Dodal také konkrétní vysvětlení toho, kde byla chyba.

V pondělí už jste zahájil přípravu na skifu na olympijské hry?

(smích) „Jo, dá se to tak říct. Ale v neděli jsme závodili, tak jsem se z toho byl jen tak lehce vyjet, což dělám i jindy. Ale byly hrozné vlny, pršelo, sněžilo, nic moc.“

Jak velký byl rozdíl v počasí v Itálii a v Praze?

„Tady u Vltavy sněžilo, trochu jsem moknul, ale přežil jsem to. Každopádně v Itálii bylo počasí hodně podobné. Je to podhůří Alp u Milána, bylo nějakých 6 stupňů, v neděli pršelo, docela foukalo. Takže jsme se taky úplně neohřáli. Navíc za těch dvacet let, co jezdím, jsem takhle brzo nezávodil. Je to nezvyk. A ta zima… Všichni tam jezdili v dlouhém oblečení, což se taky moc ve veslování na závodech nevidí.“

V neděli jste oznámil, že se vracíte na skif. Také jste říkal, že jste byli s Jakubem Podrazilem oba dobře připraveni. Můžete tedy vysvětlit, čím to bylo, že vám to na dvojskifu spolu nešlo?

„Fyzicky jsme na tom oba hodně dobře, Kuba možná ještě malinko líp. Zima se nám povedla. Ale někdy se to prostě stane. Nemám pro to vysvětlení, proč naše síla pod vodou na veslech nebyla jednotná, nepotkalo se to a tím pádem jsme loď nepopoháněli dostatečně rychle. Nevím, ani si nejsme vědomi, že bychom udělali chybu nebo že bychom dělali něco špatně, ale prostě nám to nejelo. Se soupeři jsme se udrželi 500 metrů, a když jsme přešli do tempa, kterým soupeři jedou celý závod, tak jsme jim vůbec nestačili. Najednou nám to úplně odjelo a bylo hotovo. A ať jsme se snažili sebevíc, nebyli jsme se schopni jich udržet. Laicky řečeno – neodráželi jsme loď vesly dostatečně rychle.“

Hrála tam roli třeba i nějaká špatná synchronizace?

„Ne ne, jeli jsme úplně stejně. Natáčeli jsme si i videa. V tomhle problém nebyl. Jde spíš o průtah pod vodou. Ten máme každý asi rozdílný. To je takový ten cit pro vodu. Prostě se nám to nesešlo a nebyli jsme schopní spolu jet.“

Měli jste předem dané, že když se ME nevyvede, znamená to konec. Ale i tak, jste nyní zklamaní?

„S Kubou jsme už před skoro rokem a půl udělali dohodu, kdy jsem řekl, že bych to s ním chtěl zkusit. Že na to oba fyzicky máme, šanci na úspěch to má a že bych si drbal hlavu, kdybychom to nezkusili. Takže jsme se domluvili tak, že pojedeme ME, a když by se nám zadařilo a bojovali bychom o medaile, tak bychom zkusili i olympijskou dokvalifikaci.“

Krátce po téhle dohodě ale přišel covid, že?

„Ano. Měli jsme alespoň delší dobu na přípravu, loni jsme ze zdravotních důvodů ME nestihli, takže jsme jeli až letos. Ale pravidla jsme měli dopředu stanovená. Samozřejmě zklamání to je, protože já i Kuba jsme se na to těšili, věřili jsme tomu, celou zimu jsme poctivě trénovali. Fyzická výkonnost je, myslím, dobrá, ale i to je holt sport. Kuba je samozřejmě zklamaný asi ještě malinko víc, protože to byla šance, jak by se dostal na olympiádu, ale bohužel to nevyšlo. Takže i po zralé úvaze, a musím mu za to poděkovat, sám přiznal, že takhle to nejde. Není to výsledek, který jsme oba očekávali, takže řekl, že mě nechá, ať si to doklepu na skifu.“

Nyní se tedy zaměříte jen na skif, kde už máte olympijské místo vyjeté?

„Ano, začnu teď trénovat na skifu, doufám, že se do toho co nejrychleji dostanu. Za tři týdny bych chtěl jet na Světový pohár do Záhřebu, zkusit to. Nebude to jednoduché, protože skif je trošku jiný, ale doufám, že jsem to nezapomněl a půjde mi to. Třeba mi dvojskif i v něčem pomohl, uvidíme.“

SP v Záhřebu pro vás bude testem, jak na tom jste?

„Určitě. Potřebuju se na skifu rozzávodit. Když chci přemýšlet o dobrém výsledku na olympiádě a v celé sezoně, určitě není na co čekat. Musím na to skočit, jet a mlátit to tam hlava nehlava.“

Trénovat budete asi hlavně v Praze, že? Vycestovat teď do zahraničí není snadné.

„Je to hodně složité, spousta omezení. Řekl bych, že by to ani nebylo ku prospěchu, takže zůstanu v Praze. Jediné, co mě teď trápí, že má být tento týden opravdu špatné počasí, zima, má hodně foukat. Tak doufám, že to nějak půjde. Ale díval jsem se, že po ránu to má být vždycky trochu lepší, takže budu chodit ráno a doufám, že nezmrznu.“

Co říkáte na to, že na olympijských hrách už vaším soupeřem nebude Novozélanďan Mahe Drysdale, dvojnásobný olympijský vítěz, který se ale už nedostal do reprezentace?

„Jednou to přijít muselo. Pro něj to muselo být hrozně složité, protože přeci jen je ještě o čtyři roky starší než já, takže mu je 42. Odsunutí olympiády jsem pociťoval i sám na sobě, taky jsem se na to chtěl vykašlat, nebylo jednoduché najít sílu a motivaci. Byla to celkem frustrace. Taky si myslím, že olympiáda teď bude šílená. Má to být ohromná bublina, nikdo nikam nebude moct, pořád testování, roušky, zavření ve vesnici na pokoji. To sportovcům moc nepřidá a po téhle stránce si olympiádu mnoho sportovců neužije.“

Musíte teď nějak přeštelovat hlavu na skif?

„Hlavu ne. Pořád se chci připravit, jak jen to půjde, abych co nejlépe zajel na olympiádě. To mám nastavené už 21 let, takže v tom nic přenastavovat nemusím. Spíš si teď musím sednout do lodě, sžít se s tím a věřit tomu, že to půjde.“

Jak dlouho myslíte, že bude sžívání se se skifem trvat?

(smích) „To nevím. Doufám, že to bude rychlé, kamarádíme se už dlouho, takže věřím, že to půjde. Dám pár tréninků a uvidíme.“

Sledoval jste na ME své evropské soupeře na skifu?

„Viděl jsem finále. Jsou tam pořád více méně ty samý lidi. Nově přibyl Řek Stefanos Ntouskos (4. místo), který je hodně dobrý, ve finále bojoval o medaili. A taky Polák Natan Wegrzycki-Szymczyk (3. místo), který ještě není kvalifikovaný na olympiádu, ale taky se hodně zlepšil. Němec Oliver Zeidler (čerstvý mistr Evropy) s Dánem Sverrim Nielsenem (2. místo), Nor Kjetil Borch, Chorvat Damir Martin… Bude to samozřejmě těžké. Už se bohužel nezrychluju oproti letům, kdy jsem byl v nejlepší formě, ale na druhou stranu myslím, že ještě nejsem úplně z těch nejhorších. Takže nebude to lehké, ale určitě to není ani nemožné.“

Mimo Evropu tam adepti na olympijské medaile nejsou?

„Novozélanďan pojede nějaký nový, toho vůbec neznám. A jinak tam už pak ze světa nikdo není.“

Jaký je teď váš cíl pro přípravu a samotnou olympiádu?

„Hlavně zůstat zdravý a na olympiádu vůbec odjet. Teď se pokusím co nejrychleji přeorientovat na skif a potom na olympiádě jet co nejlíp. Cíle jsou samozřejmě nejvyšší, ale jak už jsem říkal, vím, že to nebude nejjednodušší. Už nejsem pětadvacetiletý kluk, už toho mám hodně za sebou. Budu doufat, že to půjde co nejlíp.“