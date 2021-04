Sílu mají, rychlost ne. Dvojskif Synek - Podrazil na ME neprošel do finále • Pavel Mazáč/sport

Sílu mají, rychlost ne. Dvojskif Synek - Podrazil na ME neprošel do finále • Pavel Mazáč/sport

Sílu mají, rychlost ne. Dvojskif Synek - Podrazil na ME neprošel do finále • ČTK

Synek s Podrazilem postoupili do semifinále až přes páteční opravy a dnes ve třetí společné soutěžní jízdě je od třetího místa, které zajišťovalo účast ve finále A, dělilo třináct sekund. „Nadšení u nás teď nepanuje, rozhodně jsme měli jiné ambice,“ napsal ČTK Synek. „Závod se nám nepovedl. Po pětistovce a přechodu do tempa nám to úplně odjelo. Fyzicky na tom jsme, myslím, dobře, ale prostě nepřeneseme sílu do rychlosti. Zítra nás čeká finále B a pak, jak jsme řekli, vše vyhodnotíme,“ dodal.

Vraštil se Šimánkem, kteří se stejně jako „těžký“ dvojskif chtějí pokusit v dodatečné kvalifikaci postoupit na olympijské hry v Tokiu, naopak boj o třetí pozici zvládli. Čtvrté Španěly Caetana Hortu a Manela Balasteguie porazili o tři desetiny sekundy.

„Je to skoro dvacet měsíců, co jsme naposledy závodili s váhou 70 kg. Tak jsme byli sami zvědaví, jak se nám bude závodit. A musím říct, že se nic nezměnilo. Bolí to pořád stejně, soupeři taky pořád stejně závodí. Pěkně až do konce,“ uvedl Vraštil. „A to je asi přesně, proč to v lehkých vahách máme tak rádi,“ podotkl.

Se semifinálovou jízdou a úspěšným finišem byl spokojený. „Musím pochválit Jirku, který mě krásně hnal a přidával trochu turba do mého dieselu,“ řekl osmatřicetiletý veslař. „Ještě vidíme rezervy ve třetí pětistovce. Ale jinak spokojenost. První A finále na dvojskifu na mistrovství Evropy pro nás. A dobrý první krok pro olympijskou kvalifikaci v květnu,“ dodal Vraštil.

Ve finále B se v neděli představí i dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková, Anna Šantrůčková, které byly v opravách čtvrté, a v semifinále pátá párová čtyřka Filip Zima, Jan Potůček, Tomáš Šišma, Jan Fleissner.