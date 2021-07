Prskavec zhubl, musí do dámských kalhot. Mám formu, vzkazuje

Několik českých medailových nadějí pro Tokio si již vyzvedlo olympijskou kolekci. Mezi prvními nechyběl vodní slalomář Jiří Prskavec, který si slušivé oblečení pochvaloval a plánoval, že doma večer udělá manželce módní přehlídku. S blížícím se startem však bronzový medailista z Ria přiznává, že rovněž vnímá vysoká očekávání fanoušků. „Vodní slalom je hrozně nevyzpytatelný. Proto si žádné cíle dávat nechci. Vím, že jsem pro to do téhle doby udělal maximum,“ říká reprezentant, který již v pondělí odlétá na tréninkový kemp.

Nafasoval jste olympijskou kolekci. Uvědomuje si díky tomu, že Hry jsou skutečně za rohem?

„Jo, pořád jsem si říkal, že je to daleko, ale v pondělí odlétám a už je to sakra blízko. Všechny akce probíhají, takže věřím, že už závod opravdu bude. Těším se, člověk o tom začíná přemýšlet. Forma jde nahoru a je to příjemné.“

Oblečení vám sedí?

„Většinu kolekce už mám doma. Věděl jsem svoje velikosti, akorát pár věcí do letadla jsem neměl možnost vidět. Kalhoty mi nebyly. Musel jsem si vzít dámskou velikost kalhot, protože jsem teď trošku zhubl. A menší velikost v pánském provedení už nemají. (smích) Takže jsem tady asi jeden z nejmenších. (usmívá se)“

Hubnutí bylo součástí plánu?

„Je to normální. Jsou obrovské rozdíly mezi obdobím po sezoně a chvílí před největším závodem. Teď je to vyšperkované tím, že je to před olympiádou. Ještě se přiznám, že jsem měl o víkendu střevní problémy… (směje se) Teď jsem pohublý, mám asi 68 kilo, ale před takovým závodem je to dobře.“

Těšíte se, až v nové kolekci nastoupíte na stadionu?

„Uvidíme, jestli si ji budeme moct vzít na sebe. Věřím, že nás na zahajovací ceremoniál pustí. Přece jen stát na stadionu a vidět, jak se zapaluje olympijský oheň, to je jeden z nejkrásnějších okamžiků olympiády.“

Obáváte se omezení, která vás budou v Tokiu čekat?

„Být sám na pokoji pro mě není až takový problém, protože vydržím sám. Ale nejnáročnější bude měsíc bez rodiny, na což zvyklý nejsem. To je na tom celém nejnáročnější. Ale teď jsem strávil hodně času doma, tak si dám měsíc dovolené na olympiádě. (usmívá se)“

Jedete už na druhé Hry. Budete těžit ze zkušeností z Ria?

„Myslím, že Rio mě nemohlo připravit na to, co teď se děje. (usmívá se) Ale zažil jsem už atmosféru, věřím, že i v Tokiu budou diváci. Tlak, který na závodníka jde, je pro malý sport, jako je vodní slalom, opravdu velký. Nevím, jestli se na to dá připravit, prostě si to každý musí prožít. Ale už vím, co mě čeká a jak na to reagovat. Je potřeba se těsně před závodem zavřít, izolovat od všeho a být soustředěný jen na to důležité.“

Vnímáte velká očekávání?

„Poměrně ano. Jde na mě docela velký tlak. Připadá mi, že jakoby nikdo nepochybuje… Přitom je to vodní slalom, který je hrozně nevyzpytatelný. Proto si žádné cíle dávat nechci. Vím, že jsem pro to do téhle doby udělal maximum. Forma by měla být výborná a chci tam předvést top výkon. Proto potřebuji, abych se dokázal dostat do své bubliny, byl v klidu a mohl tam hezky pádlovat.“

Jak budete ladit formu před olympiádou?

„Moc nevím, co se mnou v rámci přípravy udělá časový posun. Tréninků už není tolik, ale je to hodně intenzivní. Jeden týden je plánovaný na přesun a aklimatizaci. Věřím, že to proběhne dobře. Člověk už spíš odpočívá a připravuje tělo na závod. Když závodník cítí, že to dobře jezdí, tak to jde ruku v ruce s dobrou psychikou.“