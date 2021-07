Co nevíte o Lukáši Rohanovi: zpíval ve sboru, hrál florbal, chce být novinář

Na lodi už jezdí hodně dlouho, ale čeští fanoušci začali Lukáše Rohana registrovat spíš až ve chvíli, když nejlépe zvládl domácí nominaci a probojoval se na OH do Tokia. Mnohé tak jistě překvapí následující fakta a zajímavosti o tomto šestadvacetiletém vodním slalomáři. Proč se mu říká George? Jak skončilo jeho působení v pěveckém sboru?

Jako dítě zpíval ve sboru

Mezi jeho koníčky nepatří pouze sport. Až do dvanácti let zpíval ve sboru. Má totiž i hudební geny, jeho dědeček byl dirigentem. „Ale ve chvíli, kdy jsem začal mutovat, se můj soprán hodně ztratil,“ vysvětlil důvod, proč skončil. Jenže dirigentce sboru se to nejdřív bál říct, a tak to za něj vyřešil jeho kamarád Jiří Prskavec. Jak? Prostě za paní po jednom koncertě přišel a oznámil, že Lukáš už chodit nebude.