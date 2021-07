Medailová naděje Omarov hodil s Vémolou: Jako když se rubou koně

Kamarádi, občas i protivníci, ale jen v rámci tréninku. Olympijský reprezentant v klasickém zápase Artur Omarov a úspěšný MMA bijec Karlos Vémola se v interview pro deník Sport rozpovídali o začátcích ve stejné disciplíně nebo o zranění ze společného tréninku. „Karlos chce vždycky urvat take down za každou cenu a dal do toho tolik síly, že si pochroumal koleno, utrhal si vazy,“ vypráví perfektní češtinou rodák z Dagestánu, který bude v Tokiu hájit české barvy.

Cílem není zúčastnit se, ale získat medaili. S takovým motivem jede do Tokia Artur Omarov, zápasník v řecko-římském stylu. A jeho kamarád Karlos Vémola věří, že to tak dopadne. „Vyhrát takhle kvalifikaci, to je myslím jasné znamení, že půjde o útok na nějakou medaili,“ říká český Terminátor. Oba bojovníci navíc prozradili, jaké to bylo začínat kariéru mimo rodnou zemi, nebo komu v boji snáz ujedou nervy.

Kdy jste se poprvé potkali?

Omarov: „Já si Karlose vybavuju ještě na mládežnických závodech, když jsme byli žáci. Zaujal mě tím, že vždycky ještě těsně před utkáním hrozně moc klikoval. Vždycky jsem si říkal, co to je za bláznivýho kluka.“

ARTUR OMAROV Narozen: 13. srpna 1988 (32 let) v Machačkale (Dagestán), v Česku žije od 3 let

Výška/váha: 186 cm/95 kg



Disciplína: řecko-římský zápas (kategorie do 97 kg)

Trenéři: Ervin Varga (klub), Václav Scheiner starší (vrch., repr.)



Největší úspěchy: 3. místo na individuálním MS 2020, 5. místo na ME 2020, 7. místo na MS 2019, v květnu 2021 při třetí závěrečné fázi olympijské kvalifikace postoupil potřetí ve své kariéře do semifinále, Litevce Viliuse Laurinaitise porazil před časovým limitem technickou převahou a postupem do finále se kvalifikoval na olympijské hry v Tokiu. OMAROV NA OH

pondělí 2. srpna (04.00) Zápas řecko-římský styl

Proč jste dělal kliky?

Vémola: „Tak tuhle historku slyším snad poprvé. Jak mám asi z klece vymlácenou hlavu, tak si to vůbec nepamatuju. Tehdy mi bylo sedm nebo osm. A proč? To je mi asi jasný, museli jsme se hodně rozcvičovat. Trenér Vojta Smolák mi totiž pořád připomínal historku o Vítězslavu Máchovi (český zápasník – klasik, olympijský vítěz z roku 1972). Ten prý s jedním soupeřem pořád prohrával. Jednou šel na autobus a trenér mu řekl, že s nimi nejede, ale poběží. Mácha tak přiběhl uřícený, unavený, na toho frajera vletěl a poprvé ho porazil. Kouč mu pak řekl: ‚Vidíš, když se pořádně rozcvičíš, tak vyhraješ.‘ Takže já jsem musel od malička takhle makat a tvrdě se rozcvičovat kvůli Smolákovi a tátově přísné ruce.“

Arture, jedete poprvé na olympiádu. Co to pro vás znamená?

Omarov: „Strašně moc. Je to zadostiučinění za léta dřiny a mnoho pokusů, kdy jsem se snažil na Hry dostat. Je to opravdu třešinka na dortu. Samozřejmě se nechci spokojit jen s tím, že tam jedu. Chci odtamtud přivézt medaili. To je pro mě hlavní cíl. Sedmý, šestý, pátý místa… neříkám, že to pro mě nic neznamená, ale není to ono, pro co tam jedu.“

Vémola: „Já bych tomu (zisku medaile) i věřil. Tím, že zápas znám, vím, jak se pravidla upravují a souboje jsou velmi vyrovnaný. Je to kolikrát 0:0, pak se prodlužuje a vyhrává se o jeden bod. Ale on kvalifikaci vyhrál technickou převahou 8:0. Něco podobného si pamatuju, když jsem jako malý kluk byl na mistrovství Evropy v Bratislavě a tam Jozef Lohyňa, místní borec, zápasil s Rusem Adamem Sajtijevem. Všichni vkládali veliké naděje do Lohyni, ale byl třetí, Sajtijev ho porazil deset nula. To byl tehdy neuvěřitelný výkon. Vyhrát takhle kvalifikaci, to je jasné znamení, že půjde o útok na nějakou medaili.“

Co říkáte na to, že český reprezentant v zápase jede na Hry?

Vémola: „Zápas je moje srdeční záležitost. Můj táta je trenér. S Arturem sám rád spáruju, když jedu do Chomutova nebo do Olympu v Praze. Je to neuvěřitelně skvělá zpráva, protože zápas v Čechách trochu skomírá. Tohle je veliké povzbuzení toho sportu. A že tam Artur jede, je prostě skvělý. Já si na olympiádu budu muset počkat, až tam bude MMA.“ (rozesměje se)

Nicméně byla olympiáda někdy vaším snem?

Vémola: „Můj sen je to až teď, skoro ve čtyřiceti letech. (usmívá se) No ne, nepřeju si, abych se já dostal na olympiádu, ale aby se tam dostal můj sport.