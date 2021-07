Olympiáda definitivně bez diváků! Nešlo to jinak, tvrdí pořadatelé

Do praktické tašky se vejdou akreditace, mobil a další nezbytnosti • Český olympijský tým

Pohled do pokoje v olympijské vesnici v Tokiu • Reuters

Pohled do pokoje v olympijské vesnici v Tokiu • Reuters

Olympijské hry se po obnovení nouzového stavu kvůli koronaviru v Tokiu uskuteční bez diváků. Oznámili to zástupci organizačního výboru po dnešním jednání s vedením Mezinárodního olympijského výboru. Hry začnou 23. července.

Japonská vláda dnes v Tokiu po několika týdnech uvolnění znovu zavedla kvůli stoupajícímu počtu nakažených nouzový stav. Platit by měl do 22. srpna, olympijské hry skončí 8. srpna. „Neměli jsme jinou možnost,“ řekla předsedkyně organizačního výboru Seiko Hašimotová k rozhodnutí o pořádání olympijských her před prázdnými tribunami.

Dosavadní plány počítaly s tím, že se na olympijské hry nedostanou žádní fanoušci ze zahraničí. Domácí diváci měli stadiony a haly zaplnit až na padesát procent kapacity, přičemž maximum bylo stanoveno na 10 tisíc lidí.

České naděje pro olympijské Tokio: Krpálek, Ondra, Dostál, Prskavec a kdo další?

Co se dělo po první odložení olympiády

24. března 2020 - Japonský premiér Šinzó Abe se dohodl s prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem na přeložení letních olympijských her kvůli pandemii nového typu koronaviru. Olympijské hry v Tokiu se původně měly konat od 24. července do 9. srpna 2020. Odloženy byly poprvé za 124 let své existence. Hry se neuskutečnily ve válečných letech 1916, 1940 a 1944, v době studené války je v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.

30. března 2020 - MOV a organizační výbor her oznámily, že se OH v Tokiu uskuteční od 23. července do 8. srpna 2021.

4. prosince 2020 - Pořadatelé oznámili, že odložení OH v Tokiu vyjde japonskou stranu na 294 miliard jenů (v přepočtu zhruba 61 miliard korun). O dodatečné náklady se podělí organizační výbor, pořadatelské město a japonská vláda.

21. ledna 2021 - Prezident MOV Bach ujistil, že OH v Tokiu se letos v létě uskuteční. Žádný plán B podle něj neexistuje.

20. března 2021 - Organizační výbor rozhodl, že na odložené letní olympijské a paralympijské hry v Tokiu nebudou kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru a jeho různých mutací smět fanoušci ze zahraničí.

21. června 2021 - Pořadatelé oznámili, že OH v Tokiu budou s domácími fanoušky. Stadiony a haly se budou moci zaplnit na padesát procent kapacity, přičemž maximem bude návštěva 10 tisíc lidí.

8. července 2021 - Japonští pořadatelé po jednání s MOV oznámili, že se hry po obnovení nouzového stavu kvůli koronaviru v Tokiu uskuteční bez diváků.