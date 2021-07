Co čeká basketbalisty v Tokiu: tým USA mimo kategorie a boj o postup

„Za normálních okolností bych řekl, že to budou mít těžké,“ usmíval se zástupce šéfredaktora Sportu Adam Nenadál, sám bývalý ligový basketbalista, v pořadu Insider. V něm hodnotil neuvěřitelné české vystoupení v olympijské kvalifikaci. „Tihle kluci mě odnaučili lámat nad nimi dopředu hůl,“ hlásil a vyzdvihl jejich týmovost a obří pracovitost, s níž dokážou zaskočit i individuálně silnější celky.

A jaké tedy bude mít tým Ronena Ginzburga šance na olympiádě v přetěžké skupině s USA, Francií a Íránem? „Američani, to je jasný, to je mimo kategorie, to výhra nebude,“ konstatoval Nenadál realisticky k výběru, v němž figurují třeba Kevin Durant, Zach LaVine, Jayson Tatum či Kevin Love.

V olympijském turnaji se představí jen 12 týmů ve třech čtyřčlenných skupinách. Do čtvrtfinále postoupí vždy dva první celky a dva nejlepší ze třetích míst, Češi by tak potřebovali k jistotě postupu porazit Írán a Francii.

Americká nominace na OH Bam Adebayo (Miami Heat)

Bradley Beal (Washington Wizards)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Jerami Grant (Detroit Pistons)

Draymond Green (Golden State Warriors)

Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

„Já to snad řeknu, oni můžou opravdu snad i tu Francii porazit. To, co předvedli s Kanadou, to je výjimečný,“ vyzdvihuje Nenadál, ale zároveň ví, že proti Francouzům to bude možná ještě složitější.

„Francie je individuálně neskutečně lepší, když to vezmeme post postu, tak to srovnání by pro nás nedopadlo zvlášť lichotivě, ale síla toho našeho týmu je taková, že si to s nima možná opravdu rozdáme,“ věří.

„Írán bychom ale porazit měli. Neznám sílu současné íránské reprezentace, ale věřím, že to je soupeř, kterého bychom mohli porazit,“ dodává Nenadál. Podobně to vidí i český kouč. „Chceme si to užít, ale nejdeme tam jako turisti. Na to jsou jiná místa. Moje žena by chtěla na Maledivy a tam nejedeme. Je jasné, že s USA je to téměř nemožná mise, ale s Francií můžeme bojovat a Írán je pro nás zatím neznámý. Chceme skončit co nejlépe,“ znovu burcuje Ronen Ginzburg.

Týden volno a pak trénink

Češi se vrací z kanadské Victorie v úterý a hráči dostanou šest dní volno, pak se sejdou na olympijskou přípravu. V té už nebude zvažovaný přátelský duel se Slovinskem, tým bude jen společně trénovat.

„Využijeme toho, že konečně tým může být pospolu včetně Tomáše Satoranského, Honzy Veselého a Jaromíra Bohačíka, kteří se připojili později. Upřednostníme trénink před herní praxí. Ostatně tady jsme odehráli tři zápasy a kluci jich předtím odehráli dalších pět. Shodli jsme se, že už to není o herní praxi ale spíš o nějakém potrénování a synchronizaci,“ přiblížil rozhodování manažer reprezentace Michal Šob v tiskové zprávě.

Po zhruba týdenním volnu budou mít Češi šest až sedm tréninkových dnů, poté by měli odletět do Tokia - tam by měli dorazit 19. nebo 20. července a další příprava už bude probíhat přímo na místě. Do olympijského turnaje vstoupí v neděli 25. července od 3:00 SELČ (v Japonsku bude 10 dopoledne) klíčovým duelem proti Íránu. S Francií se čeští basketbalisté utkají 28. července ve 14 hodin české času, skupinu uzavřou zápasem proti USA v sobotu 31. července (od 14 hodin).