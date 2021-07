Rohan o stříbru: Nepodělal jsem se. Vyhlášení? Pokyny byly ujetý

PŘÍMO Z JAPONSKA | Je na své první olympiádě. Už před ní byl spokojený hlavně s jízdami, díky kterým se do Tokia probojoval. A teď má kanoista Lukáš Rohan na krku stříbrnou medaili a nadšeně do světa posílá díky za všechny gratulace, na které snad ani nebude mít čas odpovědět. Radost měl už po projetí cílem, kdy se zařadil na druhé místo. Pak ještě musel čekat, jak pojedou další tři závodníci. Naštěstí už ale žádný z nich tak silný nebyl a český reprezentant slaví životní úspěch. „Jsem opravdu hodně moc spokojený s jízdou. To je pro mě v tuhle chvíli mnohem víc než samotná medaile,“ prozradil první český medailista těchto Her.

Jaké jsou vaše první dojmy?

„Je to naprosto neskutečné, jsem strašně spokojený s finálovou jízdou, byla to má životní jízda. Fakt mi to vyšlo, mrzí mě úplně malinkatý šťouch (na čtvrté bráně), věděl jsem o něm. Ale nakoplo mě to, jel jsem dál, vůbec jsem nezpanikařil a jsem moc rád, jak to dopadlo.“

Za cílem jste zaťal pěsti, věřil jste, že by to mohlo vyjít?

„Vůbec nevím, co jsem dělal po projetí cílem, to bylo naprosto spontánní. Věděl jsem, že jsem druhý a hlavně jsem byl spokojený s jízdou samotnou, že jsem se nepodělal a jel jsem dál, rval jsem to ze všech sil a jsem naprosto nadšený.“

Jak se vám líbí medaile?

„Zatím jsem ji moc nezkoumal, ani jsem neměl příležitost, ale zezadu vypadá fakt pěkně.“

Je to pro vás motivace do další práce? Stejně jako váš otec Jiří máte stříbro, zlato v rodině ještě není.

„Přijde mi, že možná máme takové lehké ‚olympijské prokletí‘, které mi tedy momentálně vůbec nevadí. Ale upřímně fakt nevím, co budu dělat příští týden, takže mluvit o tom, co bude za tři roky, by bylo nemístné.“

Už dřív jste říkal, že nemáte žádné rituály, rád improvizujete. Bylo to tak i teď?

„Musím říct, že jsem se krásně vyspal, za což jsem opravdu rád. První improvizace proběhla v tom, že jsem jel dřívějším autobusem, než jsem plánoval. Celé jsem to hodně měnil, jinak nic speciálního. Jak jsem si naplánoval, před finále jsem se podíval na svůj oblíbený proslov z filmu Hokejový zázrak a Herb Brooks mě opravdu namotivoval. A všechno to vyšlo, s jízdou jsem opravdu hodně moc spokojený. To je pro mě v tuhle chvíli mnohem víc než tahle medaile.“

Co konkrétně z filmu vás namotivovalo?

„Celý ten film je můj oblíbený. Ale když tam mluví v šatně před těmi outsidery, když jdou hrát se Sověty. Já se do té role vždycky dokážu vcítit. Byl jsem taky outsider a mně ta role vyhovuje. Doufám, že si ji ještě chvíli podržím.“

To už spíš ne…

„Dobře, tak si najdu kdyžtak jiný film.“

Jel jste hned po Benjaminu Savšekovi, který se dostal do vedení s výborným časem. Co jste si na startu říkal?

„Slyšel jsem to velice dobře. Ale už před tím jsem si říkal, že Sidi (Sideris Tasiadis) nebo Benjamin zajedou nějaký neuvěřitelný čas, tak mě to nesmí rozhodit. Věděl jsem, že se musím soustředit na sebe, měl jsem jízdu dobře namyšlenou, přesně jsem věděl, co chci udělat. Jsem rád, že jsem tam nikde nezpanikařil.“

Měl jste v plánu jet na doraz?

„Už několik týdnů dopředu jsme s Honzou Mühlfeitem, mým kamarádem a mentálním koučem, řešili tenhle den, jak se na něj připravit, jak si na něj nastavit hlavu. A dopředu jsme se domluvili, že je úplně jedno, jestli budu čtvrtý nebo desátý, ale chci do jízdy jít s tím, že budu riskovat a když se to nepovede, to je život, to se prostě stává. Ale nechtěl jsem dojet do cíle a říct si, že jsem jel na jistotu, abych to řekl slušně. To byl můj problém hlavně v minulosti, teď jsem fakt jel na riziko a vyšlo mi to.“

Čtvrtý místo by tátu mrzelo?

„Mě samotného by rozhodně taky mrzelo. Jsem moc rád, že jsem to takhle trochu vrátil i za Víťu Gebase, který na minulé olympiádě v Riu pod tátovým vedením skončil hodně těsně čtvrtý. Takže medaile je i pro něj a pro všechny, kdo mi fandili. Dodali mi strašnou motivaci a chuť, abych jim ukázal, co umím, aspoň takhle na dálku před kamerami.“

Jak jste prožíval moment, kdy bylo jasné, že budete mít medaili? Byl nějaký výbuch radosti?

„V tom jsem asi trochu jiný, mám radost spíš v sobě, než že bych ji potřeboval dávat najevo. Ale byl jsem víc spokojený s jízdou a moc jsem neřešil ostatní. Kdyby ti tři kluci zajeli skvělou jízdu a porazili mě, tak si řeknu, že to nevyšlo, ale já jsem spokojenej, protože jsem si splnil, co jsem chtěl. Ale nějak jsem tušil, že tihle kluci by mě nemuseli porazit.“

Jelo se bez diváků, ale Češi jako na všech závodech běželi podél tratě a povzbuzovali vás. Vy jste je pak při vyhlášení hecoval, aby byli víc slyšet. Jaká tedy byla atmosféra?

„Ono je to zvláštní, ale jsme tu pořád v naší komunitě vodáků, která je skvělá. Takže tito lidi pak na vyhlášení dokázali vytvořit docela fajn, nevím, jestli atmosféru, ale nebylo ticho. Ale jak to vyhlášení probíhalo, to byla komedie.“

Jakto?

„Japonci nám dali guide, jak se tam chovat a co dělat, ale pak to bylo jinak. Jednou nám ukázali ceduli, že si máme nandat masky, pak že si je máme sundat, přišlo mi to ujetý. Ale to nemění nic na tom, že jsem nadšený.“