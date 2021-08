Neusser je největší dno, zaútočil šéf ČOV Kejval. Mluvil i o odškodnění

Úspěšná olympiáda podle počtu českých medailí. Jenže kolem her v Tokiu se stále řeší také skandál kolem covidového letu, po kterém přišlo o účast několik pozitivně testovaných sportovců. Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval po návratu do Prahy na tiskové konferenci vysvětloval okolnosti šetření letu a velice ostře se vyjádřil na adresu šéfa Národní sportovní agentury (NSA) Filipa Neussera. „To, co předvedl, je největší dno, co jsem kdy ve sportu viděl,“ prohlásil v emotivním vystoupení. Případné odškodnění sportovcům je prý otázkou nastavení reprezentačních smluv.

Předseda ČOV na tiskové konferenci nejdřív zhodnotil olympiádu a popsal i vyšetřování tzv. covidového letu. „Do dnešního dne se nám nepodařilo zjistit, kdo pacientem 0 byl. Ale nevzdáváme se a doufáme, že se nějaké zprávy dozvíme, je to pro nás důležité. Celý let i s přípravou trval 26 hodin a mezitím se nakazilo ještě pět lidí. Vnímáme, že se jedná o obrovskou sportovní tragédii,„ vysvěloval Kejval. Pak ale začal útočit na kritiky, hlavně na nového šéfa NSA Filipa Neussera.

„Šéf NSA si z toho udělal výlet a začal si vymýšlet vlastní příběhy. Nesmyslné, lživé. To, co předvedl pan Neusser, je největší dno, co jsem kdy ve sportu viděl. Je to katastrofa! Přijde mi to úplně absurdní. Nechci dělat scény, ale když jsme na olympiádě, musíme táhnout za jeden provaz,“ rozčílil se Jiří Kejval.

„Není to jen můj názor, to si myslíme všichni. Pan Neusser by se měl zamyslet, jestli by náhodou neměl odejít,“ pokračoval předseda ČOV, který dále odmítá jakékoliv manipulace se zasedacím pořádkem ze speciálního letu do Tokia.

Jiří Kejval také komentoval případné odškodnění nakaženým sportovcům. „Odškodnění není na nás, se sportovci máme podepsané reprezentační smlouvy. Projdeme si to, pokud máme nějakou povinnost, tak ji splníme. Pokud ne, tak ji nemáme jak vyplnit,“ uvedl s tím, že „omluva nikomu nic nevrátí.“

Nejvyšší funkcionář ČOV uvedl, že další spolupráce s Filipem Neusserem pro něho bude velice obtížná: „Viděl jsem ho tak šestkrát v životě, on vůči mně má nějaký blok. V zásadě ho vůbec neznám... Pro nás to bylo šokující, neumím si představit další spolupráci, když vám takový člověk během největší sportovní akce na světě neustále hází klacky pod nohy.“

Neusser, který proti Kejvalovi měl kandidovat do čela ČOV, se nechtěl pouštět do osobní přestřelky. „Já jsem kritizoval fakt, že organizace se stamilionovým rozpočtem, která dokonce dostane vládní letadlo pro sto padesát lidí, převáží tímto letadlem čtrnáct sportovců. A těchto čtrnáct sportovců není Český olympijský výbor schopen bezpečně dopravit do dějiště olympijských her. Tohle lajdáctví a amatérismus způsobilo několika sportovcům životní sportovní tragédii a jediné, čeho se dočkali, byla bagetelizace celého skandálu, snaha hodit problém na sportovce a vyšetřovací zpráva, která absolutně alibisticky vyviňuje ČOV. A to, že pan Kejval nemá ani kuráž se sportovcům podívat do očí a omluvit se jim, je na tom celém nejsmutnější,“ uvedl pro ČTK.

Genotypizace (možná) bude, ale za dlouho

Vedení ČOV se snaží zjistit, jak je možné, že na palubě letěl nakažený člověk. Pozitivní test měl jako první bezprostředně po příletu lékař Vlastimil Voráček, ale původce nákazy zatím nebyl potvrzen. „Je důležitá genotypizace, abychom zjistili, kdo je pacient nula,“ řekl Kejval. V Praze se genotypizace nezdařila.

Česká strana se snaží potřebné informace získat od Japonců. „Už jsme v Tokiu vznesli požadavek lékařské části. Mají hodně práce, moc nerozhodují, rozhoduje vláda. Bylo mi přislíbeno, že genotypizace proběhne, ale bude to dlouho trvat,“ uvedl šéflékař českého týmu Jiří Neumann.

ČOV už dříve připustil, že se při letu nedodržovala striktně hygienická opatření. „Ale když jsme to konzultovali s hygienou, tak jsme se dozvěděli, že vzhledem k tomu, že bylo čtyřikrát během letu podáváno občerstvení, tak ani nebylo možné dodržet hygienické předpisy tak, aby se zamezilo přenosu,“ poznamenal Kejval.

Výsledky šetření problematického letu speciálem se budou probírat na výkonném výboru ČOV 6. září. VV by měl také řešit odpovědnost nejvyšších pracovníků, kteří letadlem cestovali, a rozhodnout o případném postihu.