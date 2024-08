LeBron zblízka: Pokřižování, krev i hvězdy PSG. A bučení na zrádce

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Nejsledovanější muž Her? Globální hvězda toho nejtěžšího kalibru? Těžko někdo může namítat, že to není LeBron James. Basketbalová ikona, která ve 39 letech vede americký Dream Team ke zlatu. Pro něj už by to bylo třetí. Reportéři iSport.cz sledovali veškerý humbuk kolem něj. Jak se křižoval, házel magnézium do hlediště, krvácel… Hvězdný výběr v exhibičním tempu porazil ve čtvrtfinále Brazílii (122:87) a v boji o (povinné) finále ho čekají ve čtvrtek Srbové.