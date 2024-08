Dream Team vrávoral… Mimozemšťan udeřil! Novináře uvěznil Macron

Basketbalové finále mužů na OH v Paříži mezi domácí Francií a USA • ČTK

Rudy Gobert z Francie a Joel Embiid z USA v souboji ve finále basketbalu OH • ČTK

Nando De Colo z Francie a Stephen Curry z USA v souboji ve finále basketbalu OH • ČTK

Victor Wembanyama z Francie a Joel Embiid v souboji ve finále basketbalu OH • ČTK

Nenechte se zmást kurzy, které byly před bojem o zlato vypsány. 8,28 vs 1,07.

Na hvězdný výběr miliardářů z NBA byl až neuctivě nízký. Sice nakonec vyhráli, ale i tak Francouzi odehráli zápas, při němž slyšeli ohlušující potlesk. Když se ve čtvrté části dostali na stav 79:82, projektanti haly Bercy se museli modlit, aby nespadla. Otřásala se pod náporem decibelů.

I těm nezaujatým pozorovatelům z toho běhal mráz po zádech. Reportéři z celého světa vstávali a natáčeli si báječnou atmosféru.

Už se mohlo zdát, že Francie, napěchovaná luxusní kvalitou z Euroligy, se nadechne a favorita dožene.

To by si však slovo na palubovce nesměl vzít ten nejmenší z Američanů. Ale i nejlepší střelec. Hvězdný Curry to tam začal sypat a bylo po nadějích. Zvlášť jeho pokus daleko za obloukem v tísni byl hitem celého večera.

„Věřili jsme, že bychom to mohli dokázat. Jasně, že jo. Ale musíme uznat, že byli lepší. Byli jsme hodně blízko. Když ale trefí takhle fantastické střely, je to rozdíl,“ musel uznat Vincent Collet, francouzský trenér.

Curry, čtyřnásobný vítěz NBA a ikona Golden State, nasbíral celkem 24 bodů, z toho dvanáct v posledních třech minutách.

A bojujte proti týmu, který disponuje právě tímhle kalibrem… Nebo i dalšími TOP hvězdami. LeBron James, Kevin Durant, Anthony Edwards. Prostě Mission: Impossible. Američané tedy vyhráli olympiádu popáté za sebou, celkově už mají 17 triumfů.

„Vyhrát zlato? To je něco šíleného. Děkuji bohu, že jsem dostal příležitost tohle zažít,“ vykládal Curry, když seděl za stolem v přeplněném sálu, do něhož nebylo snadné se dostat. Mezi zadní řadou stolů a dveřmi postávali i dobrovolníci a se zvednutýma rukama chtěli urvat alespoň nějaký záběr.

Za mikrofonem seděl i Kevin Durant. První basketbalista v historii, který získal na Hrách čtyři zlaté medaile! Ve 35 letech je ve srovnání s LeBronem (39) ještě mladík, takže by mohl vydržet až do Los Angeles za čtyři roky.

„Není nic krásnějšího, než reprezentovat svoji zemi. I svojí rodinu, svojí ulici. A posouvat tuhle hru dopředu,“ říkal Durant, který nezapomněl pochválit závěrečný střelecký finiš Curryho.

I on, mazák, který šestnáct let válí v NBA, z jeho představení v závěru byl paf. „Hrozně jsem se bavil! A je mi ctí, že jsem toho mohl být součástí,“ řekl k jeho klíčovým trojkám.

Když mluvil, místnost pro tiskové konference se ještě víc zaplnila. Byl o něj zájem, to ano. Ale další důvod byl, že novináři nesměli 45 minut odejít! Ani na toaletu. Ani se občerstvit. Ani si zajít něco vyřídit soukromého jinam.

Jeden ze statných chlápků s vysílačkou u ucha nekompromisně všechny vytlačil ze dveří a zabouchnul je.

„Sorry, nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale je tam někdo hodně, hodně důležitý,“ pokrčila rameny pracovnice tiskového střediska a dál nesměla ani naznačovat.

Nemusela. Na zápas se koukal i francouzský prezident Emmanuel Macron, proto ty bezpečnostní manévry. Na tribuně nechyběly ani basketbalové legendy. Scottie Pippen, Pau Gasol, Carmelo Anthony nebo Tony Parker.

Francouzi hnali domácí. Zážitkem už bylo jenom to, když 13 tisíc fanoušků zpívalo před zápasem Marseillaisu. Lidé pak ocenili každý bod. Když Guerschon Yabusele, hvězda Realu Madrid, dovoleným způsobem poslal k zemi LeBrona, hala bouřila.

A potom několikrát skandovala: MVP! MVP!

Dávala tak jasně najevo, kdo by měl být vyhlášený nejužitečnějším hráčem turnaje. Vlasatý Yabusele se nedočkal. Byl jím jiný král.

Ten největší. Právě LeBron James. Když přebíral zlatou medaili, kousnul si do ní. A stovky fotografů měly žně! To už byl v aréně americký večírek. Zpíval Michael Jackson, hráči chodili zamotaní ve vlajkách.

I Francouzi, kteří na ně během zápasu pískali, jim nakonec museli zatleskat.