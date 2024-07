Úžeh i úlet. Finále Miculyčové v BMX možná nebude: Nejhorší případ

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Ve vedru, v němž by se rozpustil i Král slunce, BMX jezdkyně Iveta Miculyčová zvládla v kvalifikaci první krok na olympiádě. I s úžehem předvedla pátý nejlepší výkon a ve středu (13.10) by ji mělo čekat finále. Do programu ale paradoxně může zasáhnout jiný živel - očekávaný silný déšť. „V nejhorším případě se může stát, že se finále nepojede a budou se počítat výsledky kvalifikace,“ řekl její trenér Michael Beran.

Mezi kvalifikačními jízdami se Iveta Miculyčová choulila ve spalujícím žáru a na obličej o za krk jí přikládali ledové obklady. Ve svých dvou jízdách v závodním parku to ale pořádně rozpálila.

To máte Cliffhangera, známý trik akrobatů na motorkách, kdy se riderka chytne nohama za řídítka, pustí ruce a napne se.

„To umí úplně perfektně v podstatě jediná z holek,“ vysvětluje trenér Beran.

Pak taky Cannon ball, kdy se oběma rukama chytí za řídítka a pustí nohy. A navíc zvládla i otočku o 360 stupňů na takzvané spině – rampě s hranou. Tohohle triku si Miculyčová obzvlášť cenila.

„Nezkoušela jsem ho ani v tréninku. A hlavně, o část tréninku jsem i přišla, protože jsem měla úžeh. Ani jsem moc nespala, takže jsem víc než spokojená,“ pochvalovala si.

Miculyčová vypadala v parku jistě, nebála se do triků jít naplno. Pořád to ale byl výkon s rezervou. Nepředvedla například svůj slavný trik flair – backflip, neboli salto vzad, o sto osmdesát stupňů, který předvádí na rampě. Ani backflip barspin – čili salto vzad, kdy se otočí o 360 stupňů a ještě otočí řídítky…

„Fakt nebyla síla, chtěli jsme jet radši na jistotu. Upřímně, na to, v jakém byla stavu, jak byla bez síly, a co protrpěla skrze ten problém, je to super výkon. I bez toho, že jsme měli málo času na trénink, dva dny nám propršely,“ hodnotil Beran.

Miculyčová je unikát. Je jí teprve osmnáct, ale už je dvojnásobnou mistryní Evropy a má bronz ze světového šampionátu. Ten ji významně pomohl v olympijském kvalifikačním žebříčku, když si na jaře při pádu ošklivě pochroumala kotník. V BMX freestylu už v mladém věku posouvá hranice svého sportu.

Postupová jízda Ivety Miculyčové v BMX Video se připravuje ...

„Svůj potenciál vůbec nepředvádí. Je strašně mladá sportovkyně. Během tří let vyhrála dvakrát mistrovství Evropy, byla třetí na světě a teď je na olympiádě. Je to strašně rychlé a profíkem se teprve stává,“ vysvětluje Beran. „Má neuvěřitelný potenciál, který může vydržet klidně deset let. Je tam z velké části talent, ale umí se i kousnout. Nechci říct na krev, ale když si uvědomí, že jí o něco jde, tak se kousnout umí.“

Odolnost prokázala i ve vyčerpávající výhni, která v úterý po poledni stravovala městský park La Concorde. Diváci zoufale korzovali na rozpálených bulvárech a sdružovali se u rozstřikovačů s vodou. Závodnice si prožily malé peklo. Na ochlazovací místnosti organizátoři nepomysleli.

„Nejelo se mi nic moc. Ale měla jsem super tým kolem sebe, který mě ochlazoval,“ řekla Miculyčová. „Šla jsem na sto procent – buď všechno, nebo nic. Schovala jsem si dost triků do finále, ale ještě jsem je v tom parku nezkoušela.“

Budoucnost finálového závodu je však nejistá. Podle programu má v La Concorde odstartovat ve středu v 13.10. Předpověď ale hrozí silnými dešti. A na mokrých překážkách se jezdit nedá.

„Je to neoficiální zpráva, ale kdyby propršel zítřek, tak by se to přesunulo na 1.8. A kdyby propršel i čtvrtek, tak se budou počítat výsledky z kvalifikace,“ vysvětluje Beran. „Musí být sucho. Po dešti může být otázka tři hodiny areál vysušit, záleží, jestli bude svítit sluníčko.“

Pokud finále klapne, stane se jedním z vrcholů moderní části olympiády, která má středisko právě v La Concorde, nad nímž se tyčí nedaleká Eifellovka. Tady létají vzduchem i skateboardisté, b-boys a b-girls, tedy hvězdy breakingu, a basketbalisté v turnaji týmů tři na tři. Mezi nimi se vyjímají i triky jezdců BMX.

„Jsem vděčný, že sport takto roste. Čím více lidí ho bude mít rádo, tím více bude skateparků a možností. Děti nebudou u počítačů, ale budou jezdit a žít jako dřív,“ říká Beran. „Olympiáda potřebuje mít diváky, takže sporty obměňuje podle generací. Nastupuje jiná generace, která má ráda jinačí věci.“