Noha na zemi a konec... Hloupá chyba, litovala Miculyčová. Měla jsem na víc

Do začátku druhé jízdy zbýval Ivetě Miculyčové už jen okamžik. Kamery ji ještě nezabíraly, když se usmála na tribunu, kde seděly její maminka a sestra a krátce jim zamávala. Pak už začala minuta, na jejímž konci mohla být olympijská medaile. Miculyčová za ní vyrazila, pak jí však sjela noha z pedálů, dupla na zem. A byl konec.

„Věděla jsem, že i kdybych pokračovala dál, přišla bych o další tři triky, co měly následovat, protože jsem ztratila veškerou rychlost. Byla to opravdu hloupá chyba. Ani ne tak moje, smekla se mi noha,“ líčila Miculyčová. „Po první jízdě jsem byla ráda, že jsem si to pojistila, a že v té druhé můžu ze sebe vypálit úplně to nejlepší. Ale když jsem dojela druhou, hodně mě to dojalo. Věděla jsem, že mám na víc, že bych mohla dosáhnout na medaili. Že jsem tady nepředvedla maximum. Nedá se nic dělat, takový je sport.“

Je jí teprve osmnáct let. V Paříži už závodila jako dvojnásobná mistryně Evropy a bronzová medailistka z mistrovství světa, jako jedna z mladých osobností moderního olympijského sportu, který fascinuje globální publikum a Mezinárodní olympijský výbor si ho hýčká jako životně důležité spojení k fanouškům nové generace.

V první jízdě, kterou jela na jistotu, předvedla pár svých klasických kousků. Stačilo jí to na páté místo, necelých šest bodů od nakonec bronzového výkonu Australanky Natalye Diehmové. Pošetřila si své královské kousky, při nichž létá v saltech pozadu.

„Ve druhé jízdě jsem měla připravené další triky, bohužel na ně nedošlo kvůli pádu,“ litovala.

Miculyčová se na první pohled zotavila z úžehu, který jí v pekelném vedru trápil v úterní kvalifikaci. V parku v La Concorde ukázala, co dovede. Po závodě děkovala trenérovi Michalu Beranovi, lékařům i fyzioterapeutům olympijského týmu.

„Kdyby tady nebyli pro mě, asi bych ani do kvalifikace nenastoupila,“ vysvětlila.

Další komplikaci zažila těsně před finále, když se na finálových skocích s ostatními závodnicemi rozjížděla. Ve zmatku cvičných jízd se drsně srazila s Američankou Hannah Roberstovou, ikonickou postavu BMX freestyle, pětinásobnou mistryní světa a stříbrnou olympijskou medailistkou z Tokia.

„Bylo to nepříjemné. Mám tady takovou menší oděrku na ruce, ale zvládla jsem to,“ řekla Miculyčová. „Hannah byla nakonec taky v pořádku, trénovaly jsme dál, ale bylo to takové… Víc mě to znervóznilo, protože se mi to nikdy nestalo. A když se najednou s někým takhle srazíte, navíc s takhle velkou rivalkou, tak si pak vyčítáte – ty jo, já jsem jí zkazila možnost mít medaili. Nebyla naštvaná. Já jsem pak za ní přijela, omluvila jsem se jí. Ona řekla, že takhle to ve sportu je, nebylo to naschvál, prostě jsme se neviděly, překážky jsou velké. Nečekaly jsme to.“

Robertsová upadla i v obou svých závodních jízdách. Hned v úvodních sekundách závodu se drsně vymlátila i Francouzka Laury Perezová. Miculyčová, které zase zkomplikovalo přípravu zranění kotníku, skončila fit.

„Mamka má určitě strach. Až se s ní potkám v českém domě, tak mi řekne, že se celou dobu nekoukala, že měla zavřené oči. A že jí to ségra komentovala,“ smála se Miculyčová.

Ceněné lístky sehnala svým blízkým díky svému partnerství s jedním z globálních olympijských sponzorů. V Česku už její tvář shlíží z velkých reklamních plakátů i z televizních reklam. Záběry pro kampaň se točily v Národním muzeu.

„Je to skvělý, všichni mi posílají fotku, že na ně koukám někde na bilboardu,“ usmívá se Miculyčová. „Psalo mi hodně lidí s milými zprávami, že mi fandí, že mi drží palce, že to zvládnu. Chtěla bych moc poděkovat, dodalo mi to sílu. Zase bude tenhle sport v Česku o kousek víc vidět.“

Sama chce být čím dál tím vidět ve světě.

„Chtěla bych se dostat ještě na X-Games, naučit se víc triků, víc to kolo ovládat a být nejlepší,“ říká.

Výsledky freestyle BMX na OH v Paříži:

Ženy: 1. Teng Ja-wen (Čína) 92,60, 2. Benegasová (USA) 90,70, 3. Diehmová (Austr.) 88,80, 4. Villegasová (Kol.) 88,00, 5. Pérezová (Chile) 84,55, 6. Miculyčová (ČR) 82,30.