Boxerka, jejíž start se hodně řešil, má zlato. Ve finále jasně porazila Číňanku

Alžírská boxerka Imán Chalífová, jejíž start na pařížských hrách vyvolal kontroverze kvůli pochybnostem o jejím pohlaví, se stala olympijskou vítězkou v kategorii do 66 kg. Pětadvacetiletá vicemistryně světa z roku 2022 porazila ve finále velterové váhy v areálu Roland Garros jednoznačně 5:0 Číňanku Jang Liou.

Chalífová v žádném ze čtyř zápasů na turnaji neprohrála ani jedno kolo. Před Jang Liou porazila Džandžem Suvannapchengovou z Thajska, Maďarku Lucu Hámorivou a ve svém prvním duelu Angelu Cariniovou. Právě tento souboj přitáhl v Paříži k Chalífové celosvětovou pozornost poté, co Italka schytala od Alžířanky několik tvrdých ran a poté se rozhodla v utkání nepokračovat.

Účast Chalífové a Tchaj-wanky Lin Jü-tching v kategorii do 57 kg provázejí bouřlivé debaty o oprávněnosti jejich startu, které přesahují hranice sportu. Boxerky byly loni diskvalifikovány v průběhu mistrovství světa pořádaném Mezinárodní boxerskou asociací (IBA) na základě blíže nespecifikovaných testů. IBA tehdy uvedla, že nesplnily kritéria potřebná k účasti, neboť měly „v porovnání s ostatními účastnicemi soutěžní výhodu“.

Olympijský turnaj nicméně organizuje Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který loni IBA kvůli kontroverzím s jejím řízením a financováním z olympijského hnutí vyloučil. Podle regulí olympijského výboru obě boxerky na hrách startovat smějí. Prezident MOV Thomas Bach na dnešní tiskové konferenci zopakoval, že Lin Jü-tching i Chalífová jsou ženy a mají právo v ženské soutěži v Paříži soutěžit.

Také druhou nejlehčí ženskou kategorii olympijského turnaje vyhrála boxerka Číny. Muší váhu do 50 kg ovládla mistryně světa a vítězka Asijských her Wu Jü a navázala čtvrteční triumf krajanky Čchang Jüan z bantamové váhy do 54 kg.

Obě dnešní mužská finále během zhruba hodiny vyhráli boxeři Uzbekistánu. V těžké váze do 92 kg zvítězil Lazizbek Mulložonov a napodobil výhru mistra světa Asadchuži Mujdinchužajeva ve velterové váze do 71 kg.