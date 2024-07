První zlato pro Francii: slzy a štěstí ragbyového Messiho i smutek Fidži

Kupé v rychlovlaku mezi Chateauroux a Paříží bylo v sobotním odpoledni plné. Francouzský tatínek své dva syny a jednu dceru ve věku od čtyř do sedmi let držel v klidu a pozornosti tabletem v ruce, kde celá rodinka sledovala online ze semifinále mezi Francií a Jižní Afrikou. Když to dobře dopadlo, holčička jménem Abigail, které měla napsané i na zadní straně svého trička, se uvolněně opřela o sedadlo a zanotovala: „Les Bleus! Les Bleus! Les Bleus!“

Večer pak už zřejmě byli doma u televize, když spolu s celým národem sledovali finále proti Fidži, dosud neporaženým suverénům olympijského turnaje v ragbyových sedmičkách. Zlato získali při premiéře sportu v Rio de Janeiro i před třemi lety v Tokiu, přičemž neztratili jediný mač. A i ve finále položili první pětku do šokovaného ticha Stade de France.

Právě na tomhle stadionu zažili Francouzi vloni v říjnu jednu z nejkrutějších proher své sportovní historie. Jejich hrdina Antoine Dupont, považovaný za nejlepšího hráče současného ragby, se tehdy vrátil pouhé tři týdny poté, co utrpěl zranění lícní kosti, aby pomohl ve čtvrtfinále mistrovství světa v patnáctkovém ragby proti Jižní Africe.

„On je hráč, který velkou měrou ovlivňuje hru francouzského nároďáku,“ říkal tehdy Filip Vacek, sportovní ředitel Tatry Smíchov. „Když jsem viděl, že se zranil, hned jsem si říkal, že udělají vše, aby se vrátil zpátky. Byli jsme právě ve Francii a říkali: To je pro nás katastrofa!“

Dupont se tenkrát vrátil, ale Francouzi ve fantastickém čtvrtfinále proti Springboks prohráli o jediný bod a zůstala jim pachuť kvůli několika sporným rozhodnutím sudích. Bylo to právě na Stade de France, místě jejich sobotního zlatého triumfu.

Náplast na loňskou porážku

V sobotu večer první pětku Fidži srovnali Francouzi už do půle. A jen začala druhá část zápasu, Dupont uvolnil Aarona Grandidiera Nkananga, který donesl nakonec vítěznou pětku. Úplně hotovo ale nebylo až do závěrečných chvil. Minutu a půl před koncem si Dupont sám rozehrál další útok a donesl pojišťující pětku. A pak stihnul ještě jednu, takhle to v dynamických sedmičkách občas chodí.

„Je to bláznivé. Je těžké najít slova, když máme takové štěstí, abychom hráli tyhle zápasy. Mám obrovskou radost, že můžeme nosit medaile před tímhle fantastickým publikem, které nás po tři dny neuvěřitelně podporovalo,“ radoval se Dupont. „Je to samozřejmě týmové vítězství. Pokud nepomůžeme kamarádovi vedle nás, neposuneme se vpřed. Pomohlo nám naše mentální nastavení.“

Jak pro Duponta, tak pro celou ragbyovou Francii je to utěšující náplast na černou můru z loňského podzimu, kdy Les Bleus prohráli legendární řež s pozdějšími šampiony možná s nejlepším týmem svých dějin.

V olympijském finále skolili fenomenální tým Fidži, který od začátku historie olympijského ragby vůbec poprvé prohrál.

„Hráči jsou zklamaní, ale řekl jsem jim, že vyhráli olympijské stříbro. Většina sportovců o něj usiluje celý život,“ řekl Ratu Osea Kolinisau, trenér Fidži.

Francouzi se zatím postavili doprostřed hřiště a nadšenému Stade de France předvedli vítězný taneček.

„Tancování je posledních pár let součástí mého tréninku a rozhodli jsme se to divákům ukázat,“ usmíval se Grandidier Nkanang. „Tuhle medaili nesundám, zůstane mi na krku co nejdéle. Půjdu s ní i spát. Půjdu s ní ven, nechám si ji, až někam pojedu. Čeká mě dovolená, bude při ní přilepená na mém krku…“