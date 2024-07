SOUHRN 2. dne LOH: Seemanová je ve finále, Galušková po chybě neuspěla

Plavecká naděje Barbora Seemanová v dějišti olympijských her • ČTK / Deml Ondřej

Barbora Seemanová postoupila na OH do finále kraulařské dvoustovky • Pavel Mazáč / Sport

Ondřej Perušič a David Schweiner mají za sebou vstup do olympijského turnaje • Pavel Mazáč / Sport

Třináct sad medailí získalo své majitele během olympijské neděle v Paříži. V akci byla i řada českých sportovců, bohatý byl především tenisový program. Do 2. kola se dostali Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Barbora Krejčíková. Vítězně vstoupili do turnaje plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, naopak Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou padly s americkými mistryněmi světa. Do finále na kraulařské dvoustovce se probojovala Barbora Seemanová. V semifinále kajakářek se nezadařilo Antonii Galuškové. Kompletní program jsme sledovali ONLINE.