Bronzová Ukrajinka v slzách: Bojujeme za ty, které Rusko zabilo...

Hrotem šavle zasáhla soupeřku, sňala masku a s pláčem padla na kolena. Vítězstvím v boji o bronz před tribunami šermířského svatostánku Grand Palais spadla Ukrajince Olze Charlanové z ramen obrovská tíha. Nejen, že pro válkou zmítanou vlast vybojovala první medaili z letošních Her, ale dokázala, že na ně právem patří. Pětinásobná olympijská medailistka o start v Paříži málem přišla kvůli diskvalifikaci na loňském mistrovství světa. Ruské soupeřce totiž nepodala ruku.

Do turnaje pod pěti kruhy vstoupila Charlanová přesvědčivě. Narazila až v seminářovém duelu, když podlehla domácí favoritce Sarah Balzerové 7:15. K duelu o bronz nastoupila někdejší olympijská šampionka proti jihokorejskému supertalentu Čche Se-pin. Překonala propastnou ztrátu šesti bodů a v náhlé smrti (14:14) přesným zásahem skvěle finišovala.

„Nevím, co jsem udělala. Zkrátka to nedokážu vylíčit,“ vyhrkla Charlanová v dojetí. „Medaili věnuji celé Ukrajině. Přátelé, tohle je pro vás. Věnuji ji našim obráncům. Bojujeme i za sportovce, kteří tu dnes bohužel nemohou být, protože je Rusko zabilo,“ dodala záhy.

Pondělním úspěchem se Charlanová stala nejúspěšnější ukrajinskou olympioničkou s pěti medailemi ze čtyř Her (1 zlatá, 1 stříbrná, 3 bronzové). „Tento cenný kov je naprosto odlišný. Je speciální, protože patří mé zemi. Celá naše výprava prochází válkou. Ukazujeme zde, že dokážeme bojovat,“ vyprávěla šermířka. „Tohle je vzkaz celému světu, že se Ukrajina nikdy nevzdá.“

V slzách štěstí, které Charlanové kanuly z očí, v políbení masky a radostném skoku do trenérovy náruče se promítla úleva a zadostiučinění. Zatímco její rodiče čelili ruským raketovým útokům ve sklepě rodinného domu v Mykolajivu, Charlanová se potýkala s kontroverzemi. Týkaly se diskvalifikace za nesportovní chování, která jí byla překážkou v cestě do Paříže.

Takřka přesně rok před pondělním triumfem stanula Ukrajinka tváří tvář Rusce v neutrálních barvách na mistrovství světa v Miláně. Zápas finišovala bez zaváhání už v prvním kole. Když ale mělo dojít na podání rukou, Charlanová místo pravice natáhla k soupeřce Anně Smirnovové čepel šavle na pozdrav.

„Ruku jsem si s ní zkrátka podat nechtěla. Jednala jsem podle srdce. Když jsem pak slyšela, že mě kvůli tomu diskvalifikují, zničilo mě to. Křičela jsem bolestí,“ vzpomínala Ukrajinka na nešťastnou scénu v Miláně. „Protože se mění svět, musí se měnit i pravidla. Já to chápu a věřím, že rozumná část světa to chápe taky,“ dodala vzápětí.

A rozum ve světě nakonec přeci jen převládl. Charlanovou na Hry osobně pozval Thomas Bach, předseda Mezinárodního olympijského výboru a bývalý německý reprezentant v šermu.