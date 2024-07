Souboj střelců, Přívratský vyšoupl parťáka. Buldok, ocenil Nymburský

Zvládl krizovou chvíli na položce vkleče, dotáhl bodový rozdíl a uzmul osmou příčku. Střelec Jiří Přívratský krátce po úspěšném postupu přiznal, že mu v úplné radosti brání vypadnutí parťáka Petra Nymburského. V boji o medaile by mohl třiadvacetiletý Čech patřit mezi favority. Cenné zkušenosti sbíral v elitní německé Bundeslize i na Evropských hrách v Krakově, kde vybojoval dvě stříbra a jeden bronz.

Teprve třiadvacetiletý Přívratský patřil mezi největší české naděje na medaili ještě před odletem do Paříže. Po úvodním zklamání ve smíšené střelbě nyní zvládl důležitou metu.

„Zatím je to hodně čerstvé, takže se soustředím na to, co je potřeba udělat. Půjdu si vyčistit zbraň a chtěl bych stihnout ještě jeden odpolední trénink,“ reaguje střelec na vydobytí pozice v elitní osmičce. Vylepšil si tak olympijské maximum oproti Hrám v Tokiu, kde skončil šestnáctý.

„Na ten „wow“ moment, kdy si uvědomím, že jsem se dostal do finále, ještě nedošlo. Mám za sebou půlku, což je samozřejmě úspěch, z kterého mám radost. Ta hlavní část je ale teprve přede mnou. Na oslavy zatím není prostor,“ soudí Přívratský.

Méně radostně bude na závod vzpomínat Nymburský. „Bohužel žádná poloha nebyla úplně perfektní. Abyste šli do finále, musí se vám něco výrazně povést. To se mi dnes nepodařilo,“ hodnotí devětadvacetiletý Čech, který se podobně jako Přívratský těší ze zlepšení od posledních Her. „V Tokiu mi nevyšla jedna poloha a už v průběhu jsem cítil, že není o co závodit. Teď cítím velký progres.“

Právě Nymburský nejprve nad parťákem vedl. V závěru se ale krajané bodově vyrovnali a rozhodl počet trefených desítek. Čeští střelci se tak na postu pro osmého finalistu vystřídali. „Kdyby tam byl někdo jiný, asi by mě to štvalo,“ přiznává devátý střelec dnešního kola. „Jsem rád, že Jirka postupuje dál. Máme tak ve finále aspoň jednu českou účast. Lepší by samozřejmě byly dvě,“ dodává s úsměvem.

„Do finálové haly se těším hodně, je tam totiž klimatizace,“ směje se jinak stoicky klidný Přívratský. „Do střelby navíc nezasáhne vítr, což je vždy příjemný bonus.“

Ač třiadvacetiletý střelec přiznává, že na něj nervozita olympijského finále dopadne, bouřlivým publikem se prý rozhodit nenechá. „Na hluk mě připravila německá Bundesliga. V halách jsou fanoušci často tak nahlas, že neslyšíte vlastního slova. Troufnu si říct, že takovou atmosféru olympiáda nepřekoná,“ vypráví.

S náročnou prověrkou se musel Přívratský vypořádat už v dnešním závodě, kdy mu do střelby vkleče zasahoval nechtěný pohyb. Neprůstřelné soustředění by ho tak mohlo dovést k medailové senzaci. „Jirka je úžasný buldok. I když se mu nedaří, nevzdá se a dokáže se nakopnout,“ chválí finalistu Nymburský. „Oproti ostatním soupeřům má navíc výhodu, že těch finálových závodů odstřílel obrovské množství. Věřím, že se s tím popere.“