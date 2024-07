Krejčíková po boji postoupila, dál jdou i Macháč s Menšíkem. Tři Češky končí

Neuspěla loňská finalistka Roland Garros Karolína Muchová, která podlehla nasazené šestnáctce Leylah Fernandezové z Kanady 1:6, 6:4, 2:6. Ve dvouhře dohrála také Kateřina Siniaková, s domácí Francouzkou Clarou Burelovou prohrála 6:7, 4:6. Devatenáctiletá Linda Nosková nestačila při debutu pod pěti kruhy na Číňanku Wang Si-jü (3:6, 3:6).

Osmadvacetiletá Krejčíková uspěla proti Sorribesové i ve třetím vzájemném utkání a podruhé letos. Deblovou spoluhráčku Marie Bouzkové předčila v poměru vítězných míčů 40:8, nemuselo ji mrzet ani 60 nevynucených chyb. Nasazená devítka se v dalším kole utká s Číňankou Wang Sin-jü.

Krejčíková, která do Paříže přicestovala v pátek po deblovém triumfu s Kateřinou Siniakovou na turnaji v Praze, přišla v prvním setu třikrát o servis. Poté co ztratila podání v deváté hře, Sorribesová sadu doservírovala.

Česká tenistka ale rychle zareagovala. Ve druhém setu nadělila soupeřce "kanára" a ve třetí sadě se po brejku v šesté hře ujala vedení 4:2. Náskok však nevyužila a duel rozhodla zkrácená hra. V ní Krejčíková získala od stavu 0:1 čtyři míčky po sobě a dotáhla duel k postupu.

"Byl to moc těžký zápas, Sorribesová je strašně nepříjemná. Je to ryzí antukářka, běhá, hraje vysoké kopce, nedá vám balon zadarmo. Věděla jsem, že do prvního kola je moc náročná soupeřka, takže jsem ani neměla žádná očekávání. Chtěla jsem zápas hlavně přežít ve zdraví," řekla česká tenistka novinářům.

Sedmadvacetiletá Muchová, která se v červnu vrátila na kurty po více než devítiměsíční pauze způsobené zraněním zápěstí, prohrála s Fernandezovou po dvou hodinách a 22 minutách. Proti finalistce US Open z roku 2021 zahrála 24 vítězných míčů, udělala však 43 chyb.

Muchová ztratila sedmkrát servis. Dvakrát v první sadě a ve druhé otočila nepříznivý vývoj ze stavu 2:4 a díky čtyřem gamům za sebou srovnala. Ve třetím setu brzy ztrácela 1:4 a tentokrát se jí už obrat nepovedl. Fernandezová využila na servisu třetí mečbol.

"Ze zápasu nejsem nadšená, k dobrému výkonu jsem měla daleko. Myslím, že jsem celou dobu tahala za kratší konec. Soupeřka byla určitě těžká, ale ze začátku nehrála ani tak dobře. Jen mně se podařilo hrát ještě hůř," poznamenala.

Macháč vyrovnal postupem do 2. kola olympijské maximum z Tokia 2021. Číňana Čang Č'-čena, který je na okruhu ATP jeho deblovým partnerem, zdolal za hodinu a 35 minut. Třiadvacetiletý rodák z Berouna získal úvodní set díky dvěma brejkům. Druhou sadu sice ztratil po nevydařené koncovce, ve třetí se ale opřel o servis a soupeři ho naopak dvakrát vzal. Zápas pro něj byl zvláštní i proto, že jeho čínský soupeř byl nemocný.

"Nevěděl jsem, co přijde. On buď zkazil, nebo to zabil. Snažil jsem hrát svoji hru, ale bylo náročné čekat, co soupeř dá. Pak dal dvě tři esa... První set byl ode mě precizní, druhý o hodně horší, to jsem byl ze sebe zklamaný, jak jsem zahrál některé situace. A třetí jsem zvládnul dobře hlavou. Takže pozitiva i negativa," hodnotil Macháč. V dalším kole může narazit na obhájce zlata Alexandera Zvereva z Německa, jenž hraje se Španělem Jaumem Munarem.

Osmnáctiletý Menšík si při olympijském debutu poradil se Ševčenkem 2:0. Přišel jen jednou o servis, 58. hráče světa třikrát brejknul. V prvním setu dotáhl brzké vedení 3:0, pak sice přišel o náskok 3:2, po dalším brejku v deváté hře už ale utkání dovedl k vítězství.

Siniaková, jež se do turnaje ve dvouhře dostala po odhlášení zraněné Markéty Vondroušové, se nemohla proti Burelové opřít o servis. První set ztratila v tie-breaku, ve druhém od 2:0 už neudržela podání. Letošní deblová vítězka Roland Garros i Wimbledonu bude ještě startovat v mixu po boku Macháče a ve čtyřhře s Krejčíkovou, s níž obhajuje zlato z Tokia.

Vítězka juniorského Roland Garros z roku 2021 Nosková prohrála s Číňankou Wang Si-jü i podruhé. Stejně jako před třemi lety v Bělehradu nezískala ani set. Doplatila na 29 nevynucených chyb či šest dvojchyb. V obou setech přišla brzy o servis a ztrátu už nedohnala. Turnaj pro ni skončil po hodině a půl.