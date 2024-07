Tenis ONLINE: Špatný start Muchové. Krejčíková po boji vydřela postup

To bylo drama! Barbora Krejčíková postup do druhého kola olympijského turnaje vydřela za téměř tři hodiny. Španělku Saru Sorribesovou Tormovou porazila 4:6, 6:0 a 7:6 po náročném tie-breaku a její další soupeřkou bude Číňanka Wang Xinyu. Linda Nosková už má své olympijské působení za sebou, s čínskou soupeřkou prohrála ve dvou setech. Jako další z Češek hraje Karolína Muchová proti Kanaďance Leylah Fernandezové. Nastoupí také Kateřina Siniaková, Jakub Menšík a odložené duely by měl sehrát také Tomáš Macháč. Sobotní program takřka kompletně zrušil déšť, bude se na nekrytých kurtech hrát v neděli? ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.